V některých krajích učí i z deseti procent nekvalifikovaní učitelé, řekl Plaga

Učitelů je v Česku přibližně 150 tisíc. V systému chybí podle průzkumu ministerstva čtyři procenta. „V některých krajích učí více než z deseti procent nekvalifikovaní učitelé. Téměř polovina z nich si nedoplňuje vzdělání,“ podotkl Plaga.

Navýšení peněz učitelům je podle něj základní krok pro české školství, musí podle něj pokračovat i v dalších volebních obdobích. „Pokud to myslíme vážně, musíme do školství dostat kvalitní lidi,“ přiblížil. Je proto podle něj potřeba vytvořit přetlak na pedagogických fakultách, aby si své uchazeče mohli vybírat.



Ředitelé škol situaci chybějících učitelů na začátku školního roku podle místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky téměř vždy nějak vyřeší. „Přijmou nekvalifikované učitele, nevybírají si je. Pokud nejsou s konkrétním učitelem spokojení, tak to spolknou a nechají ho učit dál. To není situace, kterou bychom si přáli,“ uvedl Růžička.



Volba mezi jazykem a matematikou

Plaga zdůraznil, že chce, aby do zákona byla propsána volba mezi maturitou z cizího jazyka a matematiky. „Můj návrh je nechat studentům volbu mezi cizím jazykem a matematikou,“ vysvětlil. Chce návrh co nejrychleji dostat do Sněmovny. Ve stejný postup doufá i Růžička.



Podle Münicha je potřeba zrušit povinnou maturitu z matematiky, ale současně zlepšit ostatní aspekty školství. „Soustředit všechno do jedné úzké zkoušky mi připadá absurdní,“ dodal.



„Když nejsou peníze, tak ty věci neuděláte“

Školy mají podle Plagy obrovskou autonomii. Kvůli nedostatečné podpoře se však podle něj různí kvalita. „Chybí podpora a přišli jsme o střední článek řízení,“ dodal.



„Když nejsou peníze, tak nic nezměníte,“ komentoval expert na vzdělávání Daniel Münich. Upozornil však i na další faktory. „Alternativy pro vysokoškolsky vzdělané se vyrovnaly,“ dodal. Problémem je podle něj i přílišná administrativa či příprava a další vzdělávání.



Česká republika je podle Münicha v rámci Evropy extrémní případ v počtu malých škol. „Vedle toho potřebujeme obrovský počet ředitelů,“ vysvětlil. Učitelé jsou podle něj často nedostatečně připraveni na nástup do ředitelské funkce, také jsou zatíženi administrativou.