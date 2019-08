Nový předmět či plnohodnotný asistent, Plaga představil novinky ve školách

Ve školství chybí velké množství učitelů a ministerstvo chce proto podniknout dva kroky, aby se krize neprohlubovala. Prvně je potřeba do škol přilákat co nejvíce mladých učitelů a zvýšit atraktivitu zaměstanání, například v podobě zvyšování mezd. Druhou možností je učení žáků lidmi z praxe, kteří mají znalosti, ale nemají pedagogické vzdělání.

„Analýza ukazuje, že nedostatek je alarmující. Stávající situace je ještě únosná, ale v dlouhodobém hledisku by mohlo v příštích letech chybět až deset tisíc učitelů. Není to ideální možnost nebo lepení problému, ale možnost, která je v v tuto chvíli nutná. Je k tomu ale potřeba podpora, například v podobě uvádějícího učitele, na kterého také vyčleňujeme část peněz z rozpočtu,“ vysvětlil ministr školství.

Plaga také minulý týden prohlásil, že chce zrušit povinnou maturitu z matematiky. Momentálně by měli závěrečnou zkoušku z matematiky povinně skládat studenti na gymnáziích a lyceích v roce 2021, v roce 2022 se mají přidat ostatní školy. Podaný návrh na sjednocení maturity všech škol pro rok 2022 chce ministr změnit ještě jednou a povinnou matematiku pro všechny střední školy posunout o osm až deset let dál, až bude školství připravené

Technika v pilotním projektu

Další velkou změnou je pilotáž nového předmětu technika na vybraných školách. Cílit bude na žáky druhého stupně, vyučovat se bude jednu hodinu týdně, případně jako dvouhodinovka v rámci čtrnácti dnů.



V hodinách by se podle možností školy měla objevit aplikována informatika a celkově by měla být výuka propojená s informačními a digitálními technologiemi, robotikou a zároveň by měla podporovat rozvoj praktických dovedností do života.

Pilotního programu se v letošním roce zúčastní 20 až 30 škol, finálně by měl být škol zhruba dvojnásobek. Ministerstvo do pilotního projektu vybralo školy, které už teď mají prostředky na to techniku vyučovat. Provozní a personální náklady jim uhradí ministerstvo.

Asistenti pedagoga jako plnohodnotná pomoc ve třídách

Ministerstvo chce i nadále pokračovat ve zvyšování platů ve školství. Od ledna se platy pedagogických pracovníků zvýší o 10 procent a nepedagogických pracovníků o 7 procent. Cílem je, aby v roce 2021 byly platy pedagogů i nepedagogů na 150 procent úrovně roku 2017. S růstem platů je to ale pozvolné, spousta učitelů slibované částky na výplatních páskách nemá.

Výraznou změnou je také pozice asistenta pedagoga. Od ledna příštího roku budou asistenti pedagoga ve speciálních školách financováni jako standardní pozice, ne jako podpůrná opatření. Ministerstvo tím chce školám snížit nadměrnou administrativu a také tím upevnit pozici asistenta ve třídě.

Regionální školství čekají změny v systému financování. Od Nového roku už nebudou dostávat peníze podle počtu žáků, ale podle rozsahu výuky a odučených hodin. Nový systém má zohlednit rozdílnou velikostní a oborovou strukturu škol v krajích, finanční náročnost podpůrných opatření a rozdílnou platová úroveň pedagogů v jednotlivých školách.