Covidový omikron bude dominovat v lednu či únoru, může prolomit imunitu

Nová varianta covidu-19 omikron se šíří po Evropě, včetně Česka. Laboratoře v tuzemsku zachytily již sedm případů, a to v Jihomoravském kraji či na Liberecku. Redakce iDNES.cz přináší otázky a odpovědi, co o nové variantě víme či na co se má Česko připravit. „Je velmi pravděpodobné, že varianta omikron se v lednu či v únoru stane dominantní v Evropě a USA,“ uvedl imunolog Zdeněk Hel.