Teče mu do bot. Vrabelovy dluhy zřejmě zaplatí i jeho stoupenci z Václaváku

Organizátor několika protivládních demonstrací na Václavském náměstí Ladislav Vrabel podle Seznam Zpráv čelil do loňského roku 27 exekucím. Mnohé z nich však nesplácel i 20 let. Média na jeho dluhy upozornila hned po vzniku iniciativy Česko na prvním místě a její první demonstraci.

Vrabel, který sám na sebe podal insolvenční návrh, výměnou za ochranu před exekutory soudu slíbil, že přizná veškerý svůj majetek a výdělky použije alespoň k částečnému zaplacení dluhů. Jenže to podle Seznam Zpráv nesplnil. Reportéři odhalili, že prodal motorku a koupil další, nebo že nabízel na Facebooku za 2 miliony pozemek u Vltavy.

Teď podle zjištění Seznam Zpráv zasáhl insolvenční správce Martin Koubek. Ten podal žádost o rozšíření insolvence i na majetky Vrábelovy ženy. Bojana Vurdelja se do pondělí mohla proti postupu ohradit u soudu, ale neučinila tak.

„Protože paní Vurdelja nepodala vylučovací žalobu, přistupuji k jejímu majetku jako k součásti insolvence,“ řekl Seznam Zprávám insolvenční správce Koubek.

Teď nám trochu teče do bot

Sám Vrabel v pondělí na sociální síti ve zveřejněném videu uklidňoval příznivce, že peníze na účtu jeho manželky jsou v bezpečí. „Jsou to dva účty mojí manželky. Jsou to bezpečné účty. Už to zkusil insolvenční správce přes všechno možné a všichni mu řekli, že nemá právo na účty sahat,“ uvedl ve videu, které zhlédlo 24 tisíc lidí.

Poté si také postěžoval, že iniciativa je na tom nyní s penězi špatně. „Máme málo peněz. Takže tentokrát bych chtěl poprosit, ne jenom vás, co posíláte stovky, za to jsem vděčný, posílejte dál. Chtěl bych ale poprosit o větší mecenáše, co máme. Protože teď nám trochu teče do bot,“ postěžoval si Vrabel s tím, že by potřebovali poslat pár korun.

Podle zjištění Seznam Zpráv už dříve Ladislav Vrabel tvrdil, že se ženou mají oddělené jmění manželů. V databázi notářské komory však taková skutečnost uvedena není.

Bankovní účty Bojany Vurdelji, ale i trojici firem, nyní ovládne právě insolvenční správce, který se pokouší uspokojit Vrabelovy věřitele. Je mezi nimi i stát, protože Vrabel například dvacet let neplatí pojištění, z něhož stát lidem vyplácí důchody.

Insolvenční správce se účty Vrabelovy manželky pokoušel obstavit už na začátku září. Tehdy ale požadavek Česká spořitelna odmítla jako „přinejmenším problematický, ne-li odporující zákonu“. Mimo jiné proto, že na to správce ženu podle banky dostatečně neupozornil a majetek konkrétně nevymezil. Nyní chce Martin Koubek jednat s bankou, ať mu peníze z účtů Bojany Vurdelja přepošle.

V současnosti je na jednom z transparentních účtů Vrabelovy manželky 3 196 korun. Z účtu například v úterý odešlo 81 tisíc korun na údajné náklady související s chystaným protestem 17. listopadu. „Na náklady demonstrace Plán Česká republika na 1. místě!“ stojí u částky.

Na jiném transparentním účtu, který nyní spravuje jiný organizátor protivládních demonstrací Jiří Havel, je k dnešnímu dni 351 611 korun. Přitom právě kvůli druhému účtu se nedávno dvojice rozhádala. Vrabel tehdy po Havlovi chtěl, aby mu poslal peníze na nový transparentní účet, tedy ten, který je na jeho manželku. Po krátkém usmíření se zase rozkmotřili a každý pořádá vlastné akce.

Jednání manželů podle Seznam Zpráv také zkoumá Úřad práce. Bojana Vurdelja se totiž i jako majitelka tří firem před několika měsíci přihlásila o podporu v nezaměstnanosti, kterou jí stát začal posílat. Pokud by z firem měla nějaké příjmy, nárok by na ni neměla.

Od září v jedné z firem – Originala CB – zaměstnává Bojana Vurdelja manžela. Jako realitnímu makléři mu vyplácí 20 tisíc korun měsíčně plus provize z prodaných nemovitostí. Plyne to z pracovní smlouvy, kterou Vrabel soudu přeložil.

Před zhruba týdnem si dokonce Vrabel pod jedním ze svých příspěvků postěžoval na to, že byl s manželkou předvolán na hospodářskou kriminálku „Manželka má zablokovaný účet a mě čeká soudní řízení, kde v mé dobrovolné insolvenci, soudce mluví o trestněprávní rovině a do řízení vstoupilo státní zastupitelství“ komentoval Vrabel.