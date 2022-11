Ze sebevraždy je téma protivládních hnutí. Hyenismus, kritizují experti

I když není známo, s jakými pohnutkami se senior před Úřadem vlády zastřelil, mají někteří aktivisté o jeho smrti jasno. „Když někdo přijde a zastřelí se před Úřadem vlády, tak je to čin, který ten člověk udělal proto, aby nám otevřel oči, aby nás probudil, aby nám řekl: lidi, tady je něco špatně,“ šíří na sociálních sítích Ladislav Vrabel organizátor protivládních demonstrací na Václavském náměstí. I když jedním dechem dodává, že s mužem nikdy nemluvil.

„Nemělo by to zůstat jen u toho, že budeme smutní, mělo by to vyvolat to, co pravděpodobně ten neznámý muž chtěl, aby to vyvolalo ve společnosti – vlnu nevole, odvahu, oběť od každého z nás jít na ulici a říkat, co se nám nelíbí,“ burcuje na sítích Vrabel.

Podle bezpečnostního experta Miroslava Mareše se Vrabel snaží využít tragédie pro vlastní politické cíle. „Zatím není veřejně známo, proč to ten člověk udělal, a on se snaží s tímto tématem dostat do veřejného prostoru, dává na sociální sítě videa, jak komunikuje s policisty před Úřadem vlády o pietním místě, a snaží se na tom sbírat nové příznivce a utvrzovat ty stávající,“ hodnotí Mareš.

„Je to hyenismus. Dezinformátoři se sebevraždu samozřejmě snaží zobchodovat. Stejně jako se snažili zobchodovat tu před ministerstvem zdravotnictví,“ je v kritice daleko ostřejší Roman Máca, který se zaměřuje na informační bezpečnost.

„Ale co jiného od lidí typu Vrabel čekat? Snaží se vytvořit dojem mučedníka, což na jejich internetové obecenstvo funguje. Ale na zemřelém dezinformátorům nijak nezáleží. Je to jen kalkul, jak si zvýšit sledovanost a vytahat z důvěřivců na internetu peníze,“ míní Máca v souvislosti s tím, že Vrabel od lidí vybírá na pořádání demonstrací peníze.

Organizátor demonstrací mluví o údajném despektu vlády a aroganci. „Část jeho příznivců na to slyší. Určitě to může protestní hnutí mobilizovat a přinést větší odhodlání pro lidi, kteří jsou přesvědčení, ale nemyslím, že by jim to mělo přinést masovou podporu veřejnosti a radikální zvrat,“ hodnotí Mareš.

Bylo by vhodné motiv sdělit, míní expert

V úterý večer přišlo před Úřad vlády několik desítek lidí zapálit svíčku, kromě nich se ale na pietním místě objevil i transparent s nápisem: „První oběť této protektorátní pětikoalice. Raději se vzdal svého života, než aby v něčem takovém žil.“

Policie pouze potvrdila, že vyšetřuje úmrtí muže narozeného v roce 1948 a dle prvotního zjištění se jedná o sebevraždu. Později policejní mluvčí Richard Hrdina dodal, že se muž zastřelil legálně drženou krátkou střelnou zbraní.

„S ohledem na pozůstalé a rodinné příslušníky a k tragičnosti celé věci již nebudeme poskytovat jakékoliv další informace,“ sdělil ve středu redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Aspoň nějaké informace o motivu muže, který se zastřelil před sídlem vlády, by však podle Mareše měly ze strany policie či rodiny zaznít pro uklidnění situace.

„Samozřejmě je potřeba bránit osobnostní práva toho zemřelého a jeho pozůstalých, nicméně se domnívám, že by měl být zájem ze strany policie objasnit, jak to skutečně bylo, a případně se vymezit vůči těm motivům, ať už budou jakékoliv,“ míní Mareš, který je rovněž doktorem práv.

Pracovnice ochranky, která pomáhá s hlídáním úřadu vlády, podle televize CNN Prima News řekla, že by se mohlo jednat o muže, který od posledních sněmovních voleb pravidelně v pondělí chodíval s transparentem a megafonem před sídlo vlády demonstrovat, přičemž v den tragédie nikdo takový nepřišel.

„Nemůžeme vyloučit, že to skutečně udělal z nějakých sociálně-ekonomických obav. Pokud to tak opravdu bylo, tak se to na veřejnost stejně časem dostane, což je dle mého horší, než když by se to řeklo hned. My ale nevíme, jestli to tak bylo, jestli neměl zdravotní problémy, jestli neměl psychické potíže, vlastně nic nevíme,“ podotýká Mareš.

Téma sebevraždy muže před sídlem vlády nyní organizátoři zahrnou do svých protestů a budou jej podle Mácy zneužívat.

Fámy o sebevraždě u resortu zdravotnictví

Loni v březnu, kdy Česko bojovalo s pandemií covidu-19, spáchal před budovou ministerstva zdravotnictví sebevraždu padesátiletý muž. Dodnes není známo, jaký měl motiv, nicméně ihned po jeho smrti se o něm vyrojily na sociálních sítích spekulace.

Policie po pár dnech důrazně vyvracela hojně se šířící dezinformaci, podle níž muž spáchal sebevraždu kvůli úmrtí své manželky na covid-19 poté, co jí údajně lékaři odmítli podat lék Ivermektin. Vyšetřování policie tehdy spolehlivě ukázalo, že se informace nezakládá na pravdě. „Naše vyjádření potvrzuje i fakt, že muž nebyl ženatý,“ uvedla tehdy policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Česko již zažilo několik demonstrativních sebevražd, tou nejznámější je sebeupálení Jana Palacha. Na Václavském náměstí, kde se Palach upálil, to samé učinilo nebo se o to pokusilo v průběhu let několik lidí, zdaleka ne všechny tragédie však byly politicky motivované.

V roce 2019 se na Václavském náměstí polil hořlavinou a zapálil čtyřiapadesátiletý muž, podle svého okolí však trpěl psychickými problémy a čin nebyl politickým či společenským protestem. V roce 2014 se na náměstí v pracovní den krátce před půlnocí zapálil šestapadesátiletý muž, který byl pacientem psychiatrické léčebny v Bohnicích a nevrátil se z vycházky.

Mediálně velice probírané bylo sebeupálení dvou mladíků na jaře roku 2003. Jako první se taktéž na Václavském náměstí upálil devatenáctiletý student z Pelhřimova. O několik týdnů později se polil hořlavinami a zapálil před internátem v Plzni jednadvacetiletý student. Na tragédie tehdy reagoval prezident Václav Klaus veřejným apelem, aby mladí lidé neřešili své osobní problémy a nespokojenost se světem takto radikálně.