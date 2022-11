Vrabelově ženě nevyšel přesun peněz z konta, kterému hrozí obstavení

Vrabelově manželce Bojaně Vurdeliji se nicméně do druhého dne peníze vrátily zpátky. Pokud se účet obstaví – insolvenční správce o to usiluje od září – bude možné dohledat i sumy, které putovaly na jiná konta. A peníze by se vymáhaly od jejich majitelů. A hrozilo by zablokování i jich.

Na účty Vurdeliji chodí dary od Vrabelových podporovatelů poté, co se pořadatel protestních akcí dostal do sporů o peníze z otevřeného účtu iniciativy Česko na prvním místě s dalším organizátorem a správcem tohoto konta Jiřím Havlem.

Do loňského roku čelil Vrabel, který dál vyzývá na sociálních sítích své fanoušky k finančním příspěvkům, 27 exekucím, z nichž některé nesplácel i dvě desítky let. Organizátor protivládních bouří na sebe podal insolvenční návrh. Výměnou za ochranu před exekutory soudu slíbil, že přizná veškerý svůj majetek. Výdělky, které měl posílat alespoň k částečnému zaplacení dluhů, však nedodává.

Jovanovič je sám také v insolvenci. Většina firem, které v minulosti jeden z nejznámějších prokremelských dezinformátorů založil, však brzy zkrachovala a skončila v likvidaci. Na Jovanoviče tak byl vyhlášen konkurs, kterému se ovšem dodnes vyhýbá.

Těsně před vyhlášením bankrotu převedl část svého majetku na svou matku Janu Bulínovou, která formálně vede i firmu Hej, občané!. Jovanovič se však označuje za jejího jednatele.

Přehazování peněz začalo v úterý 8. listopadu. Vrabelova žena odeslala pět položek, z nichž nejvyšší byla 81 tisíc. O den později již byly zpět.

Z Hej, občané! se také jinému odesilateli vracela jedna koruna. Dárce ji doprovodil vzkazem: „Gratuluji hloupějším spoluobčanům, kteří se tady transparentně skládají dlužníkovi na jeho exekuce.“ Jde o lidi, kteří přispívají na provoz TV Raptor a na webu ji sledují. Většinou jde o částky od 50 do 500 Kč.