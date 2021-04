Právník: Hraničí to až s pohrdáním. Vládní omezení opět odporují soudu

„Vláda vydala nové opatření v přímém a zjevném rozporu se včerejšími (čtvrtečními, pozn. red.) názory vyslovenými Nejvyšším správním soudem,“ popsal Dostál pro iDNES.cz s tím, že v novém opatření vidí dva problémy.

To první se týká omezení obchodu a služeb. „Opět se tam objevila formulace, že omezují maloobchod a služby tím, že zakazují přítomnost veřejnosti. Navzdory zjevnému opačnému výkladu Nejvyššího správního soud vláda nerespektovala, že když zákonodárce říká omezit, tak neumožňuje oklikou zakázat. To je nejzávažnější problém,“ popsal.

Maloobchod by tak podle něj neměl být zakázán, ale pouze omezen například počtem osob na metr čtvereční. Tak, jak je to nyní napsáno, podle něj nemůže opět před soudem obstát. „Už to začíná hraničit s pohrdáním soudem, což určitě není něco, co by mělo být v jakémkoliv demokratickém státě vládě tolerováno.“

Nejvyšší správní soud právě k tomu poznamenal, že je třeba důsledně rozlišovat a dodržovat pojmy „zákaz“, „omezení“ a „stanovení podmínek“.

„Není přípustné, aby ministerstvo absenci zmocnění pro vydání omezení či zákazu určité činnosti obcházelo stanovením takových podmínek, které v důsledku způsobí nemožnost danou činnost vykonávat (např. že fakticky zakáže výkon podnikání v podobě poskytování služeb veřejnosti tím, že veřejnosti zcela zakáže přítomnost v provozovně nebo pro ni předepíše nesplnitelné podmínky),“ uvedl ve čtvrtek předseda soudního senátu Tomáš Langášek.



Problematické je podle Dostála i omezení setkávání osob pouze na dvě. „To podle mého názoru není něco, co by mohla vláda podle pandemického zákona udělat. Opět je to záležitost, která byla více než dostatečně popsána v rozsudku NSS. To, že to nebyl zrušovací důvod a tím byla formalita, že neměli souhlas vlády, nic nemění na tom, že by vláda měla respektovat právní výklad, který podal NSS v odůvodnění,“ popsal Dostál pro iDNES.cz s tím, že se ještě neseznámil s odůvodněním přijatých opatření.

„Zde bych ale rád ocitoval jeden dřívější názor Nejvyššího správního soudu, že některé věci v opatřeních nejsou odůvodněny často proto, že to ani odůvodnit v souladu se zákonem nelze,“ dodal.



Nové opatření platí od pondělí

Nejvyšší správní soud zkritizoval některá dílčí ustanovení opatření. Například uvedl, že omezování počtu lidí na akcích se nesmí týkat rodinných setkání, návštěv rodičů či sourozenců. Ministerstvo podle Arenbergera souhlasí s úzkou definicí pojmu hromadné akce, příslušné ustanovení by se nemělo vztahovat třeba na rodinné návštěvy. „Nepředpokládali jsme, že by to mohlo dopadat na věci, jako je návštěva rodičů nebo sourozenců. To se nepovažuje za organizované akce,“ řekl.

Nové opatření bude účinné od pondělí. Po výtkách soudu neobsahuje například omezení maximálního počtu účastníků demonstrací na 100. „Ti mohou být v libovolném počtu, ale můžeme stanovit podmínky, což jsme doplnili,“ řekl novinářům Arenberger. Opatření tak nadále požaduje, aby se účastníci shromáždění rozdělili na skupiny po 20, které od sebe dodržují dvoumetrové rozestupy.

Arenberger už ve čtvrtek rovněž avizoval, že resort vynechá pravidla zakazující hromadný zpěv či vyžadující sezení při bohoslužbách. Zásahy do liturgických forem náboženských projevů soud totiž odmítl. Nová verze opatření obecně uvádí, že koná-li se jakékoliv shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, účastníci musí dodržovat alespoň dvoumetrové rozestupy, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti. Před vstupem se vyžaduje dezinfekce rukou.

Podle soudu hlavní vada opatření spočívala v tom, že nebylo vydáno s předchozím, ale až s následným souhlasem vlády. Bez předchozího souhlasu vlády může ministerstvo zdravotnictví podle pandemického zákona vydávat opatření jen tehdy, když hrozí nebezpečí z prodlení, což v tom případě nedoložilo. Podle Arenbergera tak vláda učinila, protože se v Děčíně objevila brazilská mutace covidu-19.