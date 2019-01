Novinka v podání ODS. V šestici prvních kandidátů jsou tři ženy a tři muži

„To není žádné vědomé rozhodnutí, že to bude dobře vypadat. Tak to prostě vyšlo,“ uvedl Fiala. Mezi první šesticí jsou také analytik legislativy EU Ondřej Krutílek, šéfka plzeňské Hospodářské komory Radka Trylčová a advokátka Eva Decroix.



„Je to tým vyvážený, ve kterém je řada zkušených osobností,“ řekl Fiala. Již v prosinci ODS rozhodla, že jejím lídrem do voleb bude europoslanec a bývalý místopředseda strany Jan Zahradil. „Nechceme se účastnit hlubší integrace,“ uvedl v pondělí Zahradil. Bývalý ministr zahraničí Alexandr Vondra je na šestnáctém místě kandidátky.

Jak jsou na tom s eurokandidátkou další strany

O víkendu vybrali své kandidáty do europarlamentu Piráti. Vede je softwarový specialista Marcel Kolaja. Strana sebevědomě vyhlásila, že chce volby vyhrát. A to jak ty evropské, tak ty do Sněmovny za dva roky. Spolu s Kolajou jsou na čele kandidátky i další širší veřejnosti méně známé tváře: Markéta Gregorová z Brna, poslanec Mikuláš Peksa a ústecký zastupitel Lukáš Blažej.

ČSSD oznámila, že její kandidátku povede europoslanec Pavel Poc, lidovce rovněž europoslanec Pavel Svoboda, KSČM místopředsedkyně Kateřina Konečná. Do čela kandidátky ANO chce Babiš prosadit europoslankyni Ditu Charanzovou.



TOP 09 a hnutí STAN chtějí mít do konce ledna jasno, zda do eurovoleb půjdou společně. Za TOP 09 by rád obhájil křeslo šéf strany Jiří Pospíšil a hnutí Starostové a nezávislí sází na Stanislava Polčáka. Tajemstvím je zatím obestřeno, kdo bude volebním lídrem hnutí SPD Tomia Okamury.