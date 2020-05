Odpuštění sociálních odvodů firmám po dobu tří měsíců schvalují poslanci

Přímý přenos 11:46 , aktualizováno 11:46

Odpuštění odvodů na sociální pojištění schvalují poslanci. Vláda je chce na návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové z ČSSD odpustit firmám do 50 zaměstnanců za červen až srpen. Zaměstnavatel by ale nesměl propustit víc než desetinu pracovníků a ve srovnání s březnem by nemohl snížit mzdy.