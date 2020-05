Firmy si zpětně uplatní ztrátu. Bude to darda za 100 miliard, varují Piráti

Varuje navíc, že to může veřejné rozpočty přijít klidně na 100 miliard korun. „Jak už se stalo u naší vlády zvykem, třetinu nákladů ponesou samosprávy, obce a kraje. I podle optimistických odhadů ministerstva financí to bude pro samosprávy zhruba stejná darda, jako kompenzační bonus. My to odhadujeme spíše na dvojnásobek,“ upozornil Ferjenčík.

O dopady na obce se poslanci pohádali už při schvalování kompenzačního bonusu pro společníky malých společností s ručením omezeným.



V současnosti si mohou podnikatelé uplatnit daňovou ztrátu až v následujících zdaňovacích obdobích a za předpokladu, že opět generují zisk. Nově si budou moci uplatnit ztrátu i za roky, které už uplynuly. Díky tomu mají získat ve formě vratitelného přeplatku zpět zaplacenou daň či její část.

Piráti navrhují omezit vládní návrh na dva roky a limitovat zpětně uplatnitelnou ztrátu na třicet milionů korun, podobně jako v Německu nebo ve Francii.



Návrh vlády ve čtvrtek zkritizoval ekonomický poradní tým při Ústředním krizovém štábu jako neefektivní a selektivně podporující velké firmy. Podle ekonomů bude motivovat nadnárodní korporace k tomu, aby přenesly své daňové ztráty ze zahraničí do České republiky.



Sněmovní rozpočtový výbor ale ve čtvrtek návrhy omezující možnost zpětného uplatnění ztrát časově i co do velikosti odmítl. Ministerstvo financí ani s jedním z těchto návrhů nesouhlasilo.

Snížení DPH u ubytování i vstupného na kulturu

Daňový balíček vlády obsahuje i snížení DPH v oblasti ubytovacích služeb. Vedle toho snižuje daň i u vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště včetně jízdného na vleky a vstupného do saun. Ve všech těchto případech ze současných 15 na 10 procent.

Chystaná daňová novela má dát více možností i obcím u osvobozování od daně z nemovitostí. Dosud mohou pomocí vyhlášky osvobodit od daně nemovitosti dotčené živelní pohromou. Nově bude toto osvobození možné i v případě dalších mimořádných událostí, jako jsou pandemie, krizová opatření nebo průmyslové havárie. Toto osvobození bude možné uskutečnit i zpětně.

Dalším podpůrným krokem je snížení silniční daně o 25 procent pro nákladní automobily nad 3,5 tuny. Změna by se projevila zpětně od počátku roku 2020.

Zemědělské podnikání by měla podpořit kratší lhůta pro vrácení přeplatku spotřební daně z tzv. zelené nafty. Ten se dosud podnikateli vrací do 60 dnů od vyměření nároku na jeho vrácení, nově se počítá s termínem čtyřicet dnů od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání.

Tříměsíční odpuštění sociálních odvodů firmám

Poslanci budou schvalovat i odpuštění odvodů na sociální pojištění. Sociální odvody chce vláda na návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové z ČSSD odpustit firmám do 50 zaměstnanců za červen až srpen. Zaměstnavatel by ale nesměl propustit víc než desetinu pracovníků a ve srovnání s březnem by nemohl snížit mzdy.

Šéf odborové centrály ČMKOS Josef Středula odmítá, aby k pomoci firmám byly použity peníze, které mají směřovat důchodového systému. Stát má podle něj pomoci firmám, které byla během pandemie koronaviru postiženy. „Nevidíme důvod podporovat firmy, které postiženy nebyly,“ řekl v rozhovoru pro IDNES.cz odborový předák.

Ve stavu legislativní nouze budou poslanci schvalovat i návrh, díky níž budou moci poskytovatelé zdravotní péče získat náhrady za koronavirový výpadek 30,5 miliardy korun. A v pátek mají poslanci dokončit i schvalování novely zákoníku práce, která umožní sdílená pracovní místa.

