Odbory chtějí, aby jednání o úsporném balíčku moderoval prezident Pavel

Do sporu o podobu konsolidačního balíčku, na kterém se dohodla pětikoalice a který má příští týden schvalovat vláda Petra Fialy, by se podle odborářů mohl vložit prezident Petr Pavel, který by moderoval debatu s vládou a zaměstnavatelů. Odbory budou proti balíčku protestoval v úterý ve Strakonicích, další akce mají naplánované příští týden v Ostravě, ve Zlíně a v Praze.