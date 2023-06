Fiala bude o úsporném balíčku vlády jednat s odbory, které hrozí protesty

Další škrty by podle Středuly jen uspíšily odborářské protesty. „Naším cílem je dohodnout se, ne vyexponovat situaci. My jen reagujeme na absolutní nekomunikaci,“ řekl odborový předák před pár dny v Otázkách Václava Moravce v České televizi.

Od poloviny května jsou odborové svazy ve stávkové pohotovosti. Na konec června plánují protestní akce.

Pokud by vláda žádná opatření neudělala, schodek rozpočtu v příštím roce by byl podle premiéra Fialy o 94 miliard korun vyšší, v roce 2025 o 148 miliard korun. Řekl to při představení balíčku, na němž se shodla pětikoalice.

Balíček počítá s obnovením povinnosti zaměstnanců platit si nemocenské pojištění, se seškrtáním národních dotací i se změnami DPH, aby byly sazby 12 a 21 procent, zvýšením daní z příjmu firmám z 19 na 21 procent či se škrtáním daňových výjimek, včetně daňové slevy u zaměstnaneckých benefitů. V první verzi rozpočtu na příští pak ministerstvo financí navrhlo snížení platových tarifů pracovníků veřejného sektoru o pět procent.

Odbory kritizují hlavně změny DPH, znovuzavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance či rušení slev u benefitů. Vadí jim, že s nimi vláda své záměry nepředjednává a na že připomínky k balíčku jim dala jen pět pracovních dnů.

Navrhují dvanáct vlastních opatření ke snížení rozpočtových deficitů. Mezi nimi je obnovení EET či zrušení daňových změn z posledních let. Premiér Fiala označil odborářské návrhy za nerealistické.