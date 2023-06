Šedesátitisícové odbory KOVO se připojí k protestům proti vládním úsporám

„Mítink se uskuteční 27. června od 15:00 na ostravském náměstí Jiřího z Poděbrad,“ doplnil Ďurčo.

KOVO nesouhlasí například s důchodovou reformou a dřívějšími odchody do důchodu. „Myslím, že tento region odráží náročné profese. Jedním z našich hlavních bodů je, aby náročné profese mohly odcházet dřív do důchodu,“ řekl Ďurčo.

„Ministr Jurečka nám slíbil, že hranice 65 let nebude prolomena. Všichni vidíte, že ročníky, které se narodily třeba v roce 2005 mohou jít do důchodu kolem 70 let. To je pro nás nepřijatelné,“ dodal.

Českomoravská konfederace odborových svazů ČMKOS před dvěma týdny zřídila kvůli konsolidačnímu balíčku celostátní stávkový výbor a od 26. do 30. června mohou svazy vést své protesty. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka v reakci uvedl, že nevidí racionální důvody pro generální stávku.