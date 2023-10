Evropa pro Ukrajinu chystá 50 miliard eur. Chce využít zabavené ruské majetky

Vylepšený nástroj na pomoc Ukrajině má fungovat od roku 2024 až do 2027. Celková částka bude 50 miliard eur, a to ve formě grantů a půjček. Nástroj pro Ukrajinu je součástí probíhající revize dlouhodobého rozpočtu EU. Jenže i ten je kvůli několika krizím, ke kterým od roku 2021 došlo, značně vyčerpán a žádá si odpovídající úpravy.

Poslanci současně trvají na tom, že nástroj, spolu s celou rozpočtovou revizí, je nutné schválit co nejdříve, protože od roku 2024 nejsou na pomoc Ukrajině vyhrazeny žádné peníze. Balíček by tak měl být součástí i rozpočtu na příští rok, o němž se bude jednat v listopadu.

Zpřísnit ustanovení o boji proti podvodům

„Jedním z hlavních požadavků poslanců je, aby se na obnovu Ukrajiny použila aktiva Ruské federace a dalších subjektů či fyzických osob přímo spojených s ruskou válečnou agresí,“ stojí ve zprávě Evropského parlamentu.

Ten současně zpřísnil ustanovení o boji proti podvodům, korupci, střetům zájmů a nesrovnalostem při využívání finančních prostředků EU na Ukrajině. Poslanci také požadovali, aby společnosti pod vlivem oligarchů neměly na financování z prostředků EU nárok.

Je správné využít zabavené ruské majetky pro podporu Ukrajiny? Ano 64 %(292 hlasů) Ne 36 %(162 hlasů)

Další změna, kterou do návrhu poslanci prosadili, spočívá ve zřízení webového portálu. Na něm by měly být uvedeny všechny finanční operace, které se pomoci Ukrajině týkají. Zveřejňovat by se zde měly i příspěvky třetích zemí a mezinárodních organizací.

„Pomoc EU bude vázaná na provádění konkrétních reforem a investic. Ty Ukrajina podrobně popíše v plánu, na jehož vypracování se Parlament hodlá aktivně podílet a jehož příprava bude průběžně konzultována s Nejvyšší radou Ukrajiny,“ píše se dále v tiskové zprávě.

EU znovu potvrzuje solidaritu

„Evropský parlament přijímá rozhodná opatření v rámci nástroje pro Ukrajinu, který směřuje 50 miliard eur na hlubokou společenskou transformaci,“ řekl zpravodaj Výboru pro zahraniční věci Michael Gahler.

Podle něj se tím zvyšuje odpovědnost nástroje. „Zajišťujeme, aby nejen podporoval odolnost a prosperitu, ale aby tak činil s bezprecedentní transparentností. Jak se Ukrajina vydává na tuto kritickou cestu, naše společná ostražitost bude chránit integritu každého jejího kroku směrem k evropské integraci,“ doplnil zpravodaj Gahler.

Zpravodajka Rozpočtového výboru Eider Gardiazabal Rubialová řekla, že EU znovu potvrzuje svou solidaritu s Ukrajinou prostřednictvím nástroje pro Ukrajinu.

„Podporuje odolnost země vůči agresi a pomáhá reformám v souvislosti s možným vstupem do EU. Naléhavě vyzýváme členské státy, aby umožnily využití zmrazených ruských aktiv k financování obnovy Ukrajiny, a zdůrazňujeme význam zapojení Nejvyšší rady a ukrajinské občanské společnosti do přípravy finanční podpory EU,“ pronesla Rubialová.

Jakmile se Rada dohodne na společném postoji, začnou jednání s členskými státy.