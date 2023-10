Rusové na Ukrajině zaútočili na sklad Člověka v tísni, celý ho zničili

„Jsme šokováni útokem z pátku 13. října na kulturní dům v Novoselivce v Doněcké oblasti, který sloužil jako sklad humanitární pomoci společnosti Člověk v tísni na podporu obyvatel obce. Budova domu kultury je zcela zničena. Zaměstnanci Člověka v tísni ani místní obyvatelé nebyli zasaženi,“ uvedla organizace.

Kvůli útoku zůstali místní obyvatelé bez podpory pro obnovu svých domovů před nadcházející zimou, dodala.

Sklad zničil ruský útok, řekl mediální koordinátor Člověka v tísni pro Ukrajinu Petr Štefan. Výši škody nechtěl odhadovat. V budově byla podle něj uložená humanitární pomoc nejen od Člověka v tísni. Pro českou organizaci to byl při bojích na východní Ukrajině první takto zničený sklad.

„Nikdo by neměl prožívat to, co miliony lidí na Ukrajině, kteří mají poškozené nebo zničené domovy, vidí, jak jsou jejich blízcí zraněni nebo zabiti, a vidí, jak jsou kvůli ruským útokům bombardovány školy, nemocnice, kulturní a jiná zařízení,“ napsal Člověk v tísni.

Organizace podle své tiskové zprávy navzdory zničení skladu vynaloží v Novoselivce veškeré úsilí na podporu místních a poskytnutí pomoci.

Člověk v tísni na východě Ukrajiny pomáhá od počátku bojů v roce 2014 v humanitární oblasti, při vzdělávání mladých lidí a ekonomickém rozvoji zemědělských oblastí. Po invazi ruské armády na Ukrajinu na konci loňského února organizace rozšířila svůj tým a poskytuje humanitární, finanční i psychologickou pomoc na celém ukrajinském území.

V Česku Člověk v tísni pomáhá také uprchlíkům z válkou zasažené země. Od února 2022 organizace poskytla pomoc více než milionu lidí zasažených válkou. Využívá k tomu i peníze ze sbírky SOS Ukrajina, kam víc než půl milionu dárců přispělo přes 2,1 miliardy korun.