Očkujme se a nechme virus proudit, omikron nás nepoloží, říká biochemik

V Evropě se hojně šíří varianta omikron, další nárůst epidemie se očekává i v ČR. Jaké jsou vaše odhady na nejbližší týdny?

Sice jsem v červnu neodhadoval, že podzimní vlna varianty delta bude tak silná, správně jsem ale předpovídal, že proběhne poměrně rychle. Z dat vidíme, že vlna delty nyní končí a přichází varianta omikron.

Existují obavy, že vše začne znovu. Když ale srovnáme na základě dat ze zahraničí průběh vln variant delta a omikron, vidíme, že je mezi nimi významný rozdíl. Omikron je sice mnohem nakažlivější než delta, avšak jde o jiný typ nemoci, průběhy nákazy vypadají u omikronu daleko lehčí. Očekávám tedy, že tato vlna bude mít hladší průběh.

Na druhou stranu někteří odborníci poukazují, že pokud by další vlna prošla nerušeně českou populací, velký počet nakažených by znamenal i velký počet hospitalizovaných. Jsou nyní protilátky v české populaci dostatečné, aby další vlna nezpůsobila zahlcení nemocnic?

Omikronu se neubráníme, nahradí odcházející deltu a stane se dominantní variantou. To je taková výměna stráží. Myslím, že prolétne českou populací velmi rychle, kvůli nakažlivosti rychleji než předchozí varianty. Nárůst pozitivně testovaných může být v desetitisících, avšak neočekávám, že to bude korespondenčně doprovázeno nárůstem případů s těžkým průběhem.

Další vlna omikronu bude smršť, která se rychle prožene. Z hlediska počtu nakažených sice bude vypadat hrozivě, ale co se týče hospitalizací nebo přetížení zdravotního systému tomu tak podle mého nebude.

Jak jdou tyto predikce dohromady s výsledky testů ze škol, které ukázaly poměrně malý počet nakažených?

Omikron se nyní nejspíše šiří mezi lidmi, kteří mají více interakcí. V minulosti se potvrdilo, že školy semeništěm nákaz nejsou a zavírání škol byla přehnaná reakce, tedy nejsem úplně překvapen. Pravděpodobně se však časem omikron dostane i k těm mladším.

Tvrdíte, že další vlna projde populací v podstatě ať uděláme cokoli. Jak důležité nyní je, aby se lidé nechali očkovat třetí dávkou?

Třetí dávka je velmi důležitá a logisticky jednoduchá, jelikož má silný účinek s minimem úsilí. Proočkujme se, zrušme veškerá opatření a vystavme se viru. On tady totiž s námi zůstane a jen tak neodejde. Máme velice účinný nástroj – náš imunitní systém, který jen potřebujeme správně nastavit.

Má to ale jeden háček. Jsou mezi námi například starší lidé, kteří tak schopný imunitní systém nemají a musí se mu výrazně pomoci. Pro ně je očkování zásadní a je správně, že ho dostali jako první. Nyní u nich již druhá dávka doznívá a ta třetí dávka během dvou dní znovu spustí vysokou imunitní odpověď. Právě proto teď, když přichází omikron, kterému se v podstatě nevyhneme, je nejvyšší čas na tu třetí dávku, zejména pro seniory.

Nová vláda jde cestou individuální zodpovědnosti a chce rušit nařízení povinného očkování pro určité věkové skupiny a profese. Není úlohou státu ve chvíli, kdy disponuje expertně ověřeným nástrojem pro řešení problému, tedy očkováním, tento nástroj v rámci zachování veřejného zdraví využít a zavést jej v nějaké formě povinně?

Zdánlivě to vypadá jako otázka lékařská nebo odborná. Jde ale o otázku bytostně politickou, ve které existují dva přístupy – levicový a pravicový. Jednoznačně souzním s nastupující vládou, že zásadní je apel na osobní zodpovědnost a že lidé se sami mají rozhodnout o tom, co je pro ně nejlepší. Proto jsem proti jakýmkoli plošným opatřením.

RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc. Je český biochemik a ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.

V minulosti působil jako ředitel výzkumu rakoviny farmaceutické firmy Pfizer.

Po studiích biochemie a dějin filosofie pracoval v Ústavu molekulární genetiky ČSAV v laboratoři Václava Pačese, dále absolvoval roční stáž v Kalifornském technologickém institutu. Zdroj: wikipedia.org

Na druhou stranu jsem více tolerantní u povinné vakcinace určitých profesních skupin či nařízení v soukromých firmách, jelikož tím neubíráme člověku svobodnou volbu. Má stále možnost zaměstnání opustit, pokud se nechce nechat očkovat. V těchto případech existují i precedenty, například povinná očkování pro zdravotníky. To je ale principiálně něco jiného než nařízené očkování věkové skupiny nad 60 let, jelikož tito lidé pak žádnou volbu nemají.

Zároveň ale v České republice existují očkování, která jsou plošně povinná. V čem je toto jiné?Předesílám, že jsem zastáncem očkování a vakcíny považuji za triumf vědy. Povinné vakcíny jsou sice preventivně podávány na nebezpečné nemoci, jako je záškrt, dětská obrna a podobně, vždy ale dětem, které ještě nejsou ve věku, kdy by za sebe mohly samy rozhodovat. Stát v tomto případě přebírá zodpovědnost za nesvéprávné jedince. Jakmile dosáhnete svéprávnosti, tak vás nikdo nutit nemůže, jelikož máte za sebe právní zodpovědnost.

Pojďme se posunout od povinného očkování. Řítí se na nás rychle se šířící omikron, co by měla dělat vláda?

Je dobře, že vláda neprodloužila nouzový stav, není třeba ho držet preventivně, když tomu situace neodpovídá. Znovu opakuji, mým doporučením nyní je se očkovat a otevřít se viru, jelikož takzvaná hybridní imunita je tou nejúčinnější ochranou proti těžkému průběhu nemoci. Samozřejmě s dodatkem, že musíme zvlášť chránit staré a nemocné, jejichž imunitní systém už není v té nejlepší kondici, například tou třetí dávkou.

Rozum mi však stojí nad tím, jak nová vláda zdůrazňuje testování. Požadavek testovat se dvakrát týdně v soukromých firmách je nesmírně logisticky náročný. Pokud bych měl použít příměr, omikron je bouře, která přijde a rychle se přežene. Vláda nyní říká, že nejdůležitější je měřit venkovní teplotu a milimetry srážek. K čemu to ale bude?

Karantény uvalené na pozitivně testované, kterým ale nic není, budou devastující pro průmysl, školství a společenský život. Testování ve firmách způsobí, že třetina lidí půjde do izolace, i když jim nic nebude. Zejména očkovaní a ti, kteří nemocí prošli, mají u omikronu velkou šanci na lehký průběh. Osobně bych byl pro to, aby doma zůstávali jen lidé, kteří mají příznaky nemoci a necítí se dobře.

Pokud by ale pozitivně testování lidé zůstávali v práci, mohli by nakazit jiné, například ty, kteří nemají tak dobrou imunitu a ti pak mohou skončit v nemocnici...

Korelace mezi pozitivním testem a tím, zda jste nakažlivý, není tak jasná. Například PCR test je extrémně citlivý a amplifikuje fragment viru, který vůbec nemusí být životaschopný. Nevíme, zda pozitivní test znamená aktivně se replikující virus.

Mimo to ti zodpovědnější z nás se nechali očkovat, a ti méně zodpovědní z části onemocněním prošli, jinými slovy nejsme již imunologicky naivní populace. Měli bychom sledovat, kolik lidí je symptomatických, a ty, kteří mají příznaky, bych vyzval, ať zůstanou doma. A navíc, brzy přijdou léky, které virus zastaví a hospitalizace nebude vůbec nutná. S virem se naučíme žít.