Lékaři už naočkovali dětem do patnácti let 330 669 dávek vakcín proti koronaviru. Přes 220 tisíc dávek dostali mladí mezi šestnácti a sedmnácti lety. Tisíce rodičů teď řeší, zda nechat dítě očkovat a na co dát pozor. MF DNES pro ně přináší deset užitečných rad.