Od příštího týdne se budou moci registrovat lidé nad 45 let, řekl Babiš

V Česku se proti nemoci způsobené novým typem koronaviru očkuje od konce prosince. Jako první se začalo s očkováním zdravotníků a obyvatel a zaměstnanců domovů pro seniory a dalších zařízení sociálních služeb.

Od poloviny ledna se očkují také nejstarší senioři nad 80 let, od začátku března se registrace spouští postupně také pro další věkové skupiny. Od Velikonoc přibývají další každý týden. Ve středu byla spuštěna registrace pro zájemce od 50 do 54 let.

Cílem je očkovat v červnu skupinu 16-39 let

Příští týden by se mohli o vakcínu začít hlásit i lidé ve věku od 45 let. „Předpokládám, že za týden, tedy 12. května,“ řekl Babiš Deníku N. „Ještě v květnu se otevře také kategorie 40 až 44 let. Cílem je nejpozději 1. června otevřít kategorii 16–39,“ dodal premiér.

V České republice se očkuje čtyřmi typy vakcín, a to od firem Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Lidé si je mohou nechat aplikovat v očkovacích centrech nebo u praktických lékařů. Ti si ale stěžují na nedostatek vakcín.

Nově by do ordinací praktiků měly směřovat veškeré dodávky od firmy Moderna.

„Strategie je teď nově taková, že k praktikům půjdou nejen vakcíny AstraZeneca a Johnson & Johnson, ale i od Moderny. V centrech se jen doočkuje druhá dávka Moderny a pak už půjde vše pouze k praktickým lékařům,“ řekl Babiš Deníku N. Očkovací centra by měla dostávat hlavně očkovací látku Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech.

Směřovat více vakcín proti covidu do ordinací praktických lékařů v úterý doporučili vědci z Centra pro modelování biologických a společenských procesů (BISOP). Seniory podle nich odrazuje od očkování v centrech složitá registrace přes webové stránky nebo nutnost cestovat do neznámého prostředí.

Problémem pro některé mohou být i formuláře, které je třeba v centru vyplňovat. Pro očkování v ordinaci se lidé rozhodují zejména proto, že praktický lékař dobře zná jejich zdravotní stav i rodinnou anamnézu a mají k němu důvěru.