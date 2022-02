Zájem o očkování dál klesá, resort zdravotnictví zatím novou kampaň nechystá

Není to tak dávno, co Česko hledalo, jak lidi motivovat k očkování. Vláda Andreje Babiše například doporučila všem zaměstnavatelům, aby jako motivaci či benefit dali dva dny placeného volna navíc zaměstnancům, kteří se nechají očkovat proti covidu-19.

Část lidí přimělo nechat se očkovat také nařízení vlády. Od konce listopadu v Česku totiž platil takzvaný bavorský model proticovidových opatřeních. Lidem při návštěvě služeb, tedy například restaurací, již nestačily testy, museli se prokázat očkováním nebo potvrzením o prodělání nemoci.

Jenže i tato motivace tento týden “padla”. Současný premiér Petr Fiala oznámil, že vláda k 9. únoru ruší povinnost prokazovat se certifikátem o očkování nebo o prodělaném covidu pro využívání služeb, vstup do restaurací a na kulturní, sportovní a další akce. Vláda se k tomu rozhodla jen pár hodin poté, co nutnost prezentovat se covidovým certifikátem v restauracích, klubech a hotelech zrušil Nejvyšší správní soud.

„Zrušení aktuálních opatření a prokazování očkování při vstupech nevnímáme jako nástroj, jakým motivovat občany, k rozhodnutí se nechat očkovat,” uvedl pro iDNES.cz mluvčí resortu Ondřej Jakob.

Přitom právě toto nařízení donutilo některé, aby se očkovat nechali. Před očkovacími centry se v listopadu tvořily dlouhé fronty a lidé čekali hodiny. „Dělám to kvůli tomu, že jinak by byl problém jít do práce, do restaurace. Kdyby to nebylo potřeba kvůli nařízení vlády, nikdy v životě se nebudu očkovat,“ popisovali tehdy noví zájemci o očkování v řadách.

V listopadu si pro první očkování přišlo přes 14 000 lidí denně. Zájem o očkování nastartovalo také ohlášení jeho povinnosti pro některé profese a lidi starší 60 let. To ale nakonec vláda zrušila. A motivace opadla.

Další kampaň zatím ne

Pomoc s očkováním měly i různé kampaně. „Udělejte tečku za koronavirem,” hlásala například první kampaň, která začala v první polovině loňského roku. Na podzim pak vláda přišla s další a přímočařejší, která ukazuje možné fatální následky nákazy pro neočkované.

Nová očkovací kampaň, kterou chce ministerstvo přimět lidi k očkování.

Nic dalšího však ministerstvo nyní nechystá. „Ministerstvo zdravotnictví bude nadále pokračovat v obsahové a textové kampani. Naším cílem je motivovat občany, kteří jsou ve fázi rozočkování, k posilující 3. dávce,” uvedl pro iDNES.cz mluvčí resortu Ondřej Jakob. Podpořit očkování se bude resort snažit vlastními silami - přes různé grafiky a příspěvky na sociálních sítích.

Situace se podle Jakoba může změnit v průběhu roku, například na podzim, kdy začíná období respiračních onemocnění. Vše ovšem podle něj bude záležet na momentální situaci. „Budeme plánovat podle vývoje situace,” uvedl Jakob.

Podle epidemiologa Romana Prymuly by měla přijít kampaň, která by se týkala již nových vakcín. „Nová kampaň by měla být spojená s vakcínami druhé generace, které budou odpovídat variantám, které tady jsou, takže si myslím, že ministerstvo by něco dělat mělo, ale to zatím ještě nenastává,“ uvedl pro iDNES.cz.

Ti, kteří se nechtějí nechat očkovat, podle něj váhají i kvůli tomu, že vlna omikronu v Česku nebyla tak silná, jak se předpokládalo.

Pozor, dezinformace

Resort zdravotnictví nicméně místo vlastní kampaně chystá projekt s dalšími ministerstvy, který se má zaměřit na dezinformace. „Spolu s ministerstvem vnitra hledáme způsob jak zmírnit napětí ve společnosti v souvislosti s častým šířením dezinformací o covidu-19, forma a plnění jsou zatím ve stádiu jednání. Cílem by mělo být zvýšení schopnosti občanů bránit se proti tomuto typu dezinformací,” okomentoval Jakob.

Na přípravě se podílí také ministerstvo zahraničních věcí, Úřad vlády a ministerstvo obrany. Kampaň o dezinformacích má probíhat převážně v online prostředí.

„Dezinformace patří mezi jednu z viditelných forem hybridního působení a v rámci podpory Národní strategie pro čelení hybridnímu působení se resort obrany rozhodl zapojit do komunikační iniciativy ministerstva vnitra. To v současné době pracuje na kampani s cílem posílit odolnost a schopnosti občanů bránit se proti dezinformacím, které souvisí s covidem-19. Konkrétní témata, forma výstupu a termín realizace jsou dosud v jednání,“ popsal pro iDNES.cz Jakob Fajnor za ministerstvo obrany.

Právě očkování, a zejména pak posilující dávka vakcíny, má snížit riziko těžkého průběhu nemoci, hospitalizace a úmrtí. Plně očkováno je v Česku téměř 6,8 milionu lidí, posilující dávku má skoro 3,8 milionu lidí. Tempo vakcinace se nicméně poslední dobou snižuje a nových zájemců je minimum.

V tomto týdnu zdravotníci denně podali prvních dávek jen kolem 1500. Ve čtvrtek se přišlo naočkovat téměř 25 500 lidí, z nich bezmála 20 000 dorazilo po ukončené vakcinaci na přeočkování. Na nižší zájem reagují i samotná očkovací centra, v Praze například v sobotu skončí centrum na hlavním nádraží, které provozovala Fakultní nemocnice Bulovka.

Od konce února se má začít podávat takzvaná proteinová vakcína od společnosti Novavax, tento týden odstartovala předregistrace zájemců. Touto látkou by se podle ministerstva zdravotnictví mohli nechat očkovat i ti, kteří mají obavy z modernějších mRNA vakcín.