Stát povolil silnější vzduchovky, prostřelí masiv i zabijí. Zájem o ně stoupá

„Mám zbrojní průkaz, ale nejsem si jistý, jestli je dobré rušit na vzduchovky omezení,“ říká čtenář Zdeněk N., který chodí pravidelně střílet na střelnici.

Do konce ledna by zájemci o vzduchovku pořídili do ráže 6,35 mm včetně jen zbraň s maximální úsťovou energií 16 joulů, od února už úsťová energie nehraje žádnou roli.

A ­tak si do dané ráže může každý koupit libovolně silnou vzduchovku, aniž by musel mít zbrojní průkaz nebo se hlásit policii.