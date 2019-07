Vláda odmítne návrh, který by Pavla Zemana udržel ve funkci ještě sedm let

11:30 , aktualizováno 11:30

Před prázdninami plnily náměstí protesty kvůli obavám, aby se ministryně spravedlnosti Marie Benešová nesnažila vyměnit nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Podle jí chystaného návrhu by si mohl udržet pozici do konce roku 2023, vláda se chystá příští týden odmítnout návrh Pirátů, ODS a KDU-ČSL, který by Zemanovi zaručil několik let navíc.