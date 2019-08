Dejme nejvyššímu státnímu zástupci Zemanovi deset let navíc, navrhl Senát

Aktualizujeme 15:22 , aktualizováno 15:22

Návrh novely zákona o státním zastupitelství, který by zajistil současnému nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi deset let navíc, schválil Senát a poslal ho poslancům. To, aby měl Zeman garantovanou svou pozici ještě minimálně na deset let, navrhl senátor zvolený za ČSSD Miroslav Antl a získal pro to drtivou podporu senátorů.