Noční teta a víkend se strejdou. Dětský domov v bytě připravuje na život

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Za dveřmi nenápadného řadového domku v Lanškrouně je srovnáno patero párů bot. Z bytu v patře doléhá do chodby dusot drobných dětských nohou. „Dáte si kávu? Umím to! Tady si ji pořád někdo vaří, tak jsem to odkoukal. Takhle naberete, zatlačíte to tam, mačkáte to kafe do rovna, cvaknete a už to jede,“ brebentí desetiletý Pepa u pákového kávovaru hned po pozdravu. Místu, kde žije, se říká transformovaný dětský domov. A v Česku se zatím jedná o výjimečný projekt.