Z dětského domova na ulici. Praktický život vás nenaučí, vzpomínají dospělí

Současní třicátníci v dalším díle seriálu MF DNES Bez mámy a táty vyprávějí, jak těžké pro ně bylo zorientovat se ve světě mimo zdi dětského domova.

Narodil se do kojeneckého ústavu a až do 19 let žil Robert Ferenc v jednom velkém dětském domově na Chomutovsku. Jedna vychovatelka se starala o dvacet dětí včetně něj.

„Bylo těžké najít si lidskou blízkost. I když pracovníci byli moc fajn, úzké pouto se vytvářelo těžko. U mě to vyeskalovalo po odchodu z domova. Měl jsem problémy s vlastní identitou, kdo jsem, co znamenám na světě. Střední, konzervatoř, jsem nedodělal, skončil jsem opakovaně na ulici,“ vypráví jedenatřicetiletý Ferenc.