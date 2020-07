Čech vyfotil kometu Neowise, obrázek v NASA vybrali za snímek dne

Portál iDNES.cz o tom informoval astronom a fotograf Petr Horálek.

„Je to již čtrnáctý snímek pořízený z Česka a jubilejní desátý právě profesora Druckmüllera,“ uvedl Horálek, jehož tvorbu si NASA pro astronomický snímek dne vybrala už podesáté. Například v květnu zabodoval s fotografií zachycující meteorický rej Lyridy.

Astronomický snímek dne NASA (APOD) je prestižní ocenění nejzajímavější fotografie vesmíru, kterou pro každý den vybírají a doplňují popisem astronomové Jerry Bonnell a Robert Nemiroff.

Mottem APODu je „Objevujte vesmír“ a od roku 1995, kdy výběr začal, se stal jedním z nejuznávanějších svého druhu po celém světě, uvedl Horálek.

Miloslav Druckmüller (*1954) je český matematik, vedoucí Odboru počítačové grafiky a geometrie Ústavu matematiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Věnuje se matematickému zpracování digitálních fotografií a proslul zejména fotografiemi sluneční koróny při úplných zatměních Slunce, které sám pořizuje speciální technikou během astrofotografických expedicí. Zdroj: Wikipedia

Průvodní texty jsou překládány do 23 jazyků včetně češtiny, o kterou se stará od roku 1999 Josef Chlachula. Na sociálních sítích APOD sledují stovky miliony návštěvníků denně.

Kometa Neowise se oficiálně jmenuje C/2020 F3. Od čtvrtka devátého července po celý týden mají být pro pozorování vlasatice Neowise nejlepší podmínky. Nad obzorem zůstane po celou noc, lidé by ji mohli pouhýma očima vidět až do poloviny srpna.

„Kometu se podařilo zachytit na velmi světlé soumrakové obloze zhruba v podobě, jako jsme mohli naposledy pozorovat kometu McNaught v lednu 2007. Tato kometa byla tehdy mimochodem ještě jasnější, byla dokonce vidět ve dne na modré obloze i pouhým okem a poté předvedla neuvěřitelně krásné divadlo na jižní polokouli,“ porovnává poslední takto jasnou kometu Martin Gembec na serveru Astro.cz.

Kometa Neowise Severní oblohou nyní prolétá kometa Neowise (C/2020 F3). Její rozvíjející se ohony sahají v zorném poli zachyceném z Brna v České republice 10. července před rozbřeskem něco přes 6 stupňů. Nejsnáze je vidět široký žlutavý ohon komety odtlačovaný tlakem samotného slunečního světla. Na snímku je ale také zachycen slabší, modravější ohon, oddělený od reflexivního kometárního prachu. Tento slabší ohon je iontový ohon, který vzniká, když jsou ionty z komy vytahovány ven magnetickým polem slunečního větru a ve slunečním světle fluoreskují. Na ostrém portrétu našeho nového návštěvníka z vnější Sluneční soustavy připomínají ohony komety Neowise dokonce ještě jasnější ohony komety Hale Bopp, Velké komety roku 1997. Zdroj: Česká astronomická společnost

V nejlepší „formě“ by kometa měla být po víkendu. „Kometa se výše nad obzor dostane počátkem příštího týdne. V té době už přestane rušit i svit Měsíce, který byl teď (5. července) v úplňku. Příští týden půjde postupně zpět do poslední čtvrti a pak do novu (20. 7.),“ podotkl astronom Petr Horálek. Pozorovatelům by pro zážitek mělo stačit jen místo s tmavou oblohou.