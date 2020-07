Nejjasnější kometa za třináct let. Na obloze ji uvidíte i bez dalekohledu

Od čtvrtka devátého července po celý týden mají být pro pozorování vlasatice Neowise nejlepší podmínky. Nad obzorem zůstane po celou noc, lidé by ji mohli pouhýma očima vidět až do poloviny srpna. Podle astronoma a fotografa Petra Horálka má být kometa obzvlášť dobře pozorovatelná příští týden. Neowise patří k nejjasnějším kometám za posledních 13 let.

„Kometu se podařilo zachytit na velmi světlé soumrakové obloze zhruba v podobě, jako jsme mohli naposledy pozorovat kometu McNaught v lednu 2007. Tato kometa byla tehdy mimochodem ještě jasnější, byla dokonce vidět ve dne na modré obloze i pouhým okem a poté předvedla neuvěřitelně krásné divadlo na jižní polokouli,“ porovnává poslední takto jasnou kometu Martin Gembec na serveru Astro.cz

Horálek řekl, že odhadnout jasnost Neowise je těžké. Mimo jiné proto, že ji lze dosud spatřit jen za rozbřesku.

„V té době trochu zaniká jas ohonu a hlavy. Tím pádem se nedají udělat objektivní odhady třeba s hvězdami, které jsou poblíž. V tuto chvíli se odhady točí kolem první hvězdné velikosti. Je tak trošku jasnější, než jsou hvězdy ve Velkém voze,“ uzavřel astronom.

Kometu bude od čtvrtka možné spatřit zhruba od 22:30 nízko nad severním obzorem. Horálek podotkl, že kometa sice astronomicky pod obzor nezapadne, po celou noc ji však spatří lidé jen z horských vrcholů.

Poloha komety C/2020 F3 (Neowise) ve čtvrtek 9. 7. 2020 ve 22:30.

V nejlepší „formě“ by kometa měla být po víkendu. „Kometa se výše nad obzor dostane počátkem příštího týdne. V té době už přestane rušit i svit Měsíce, který byl teď (5. července) v úplňku. Příští týden půjde postupně zpět do poslední čtvrti a pak do novu (20. 7.),“ podotkl astronom. Pozorovatelům by pro zážitek mělo stačit jen místo s tmavou oblohou.

Kometa byla dosud viditelná pouze velmi brzy ráno, přesto už vznikla řada jejích snímků. A to i za doprovodu nočních svítících oblak, která se objevují v týdnech kolem slunovratu.

Snímek komety Neowise po 3. hodině ráno, kdy byla pozorovatelná nad severovýchodním obzorem nad Jihlavou. Současně byla viditelná i noční svítící oblaka.

„Viditelnost tohoto zvláštního úkazu nastane tak, že Slunce zapadne, a jak klesá níž a níž pod obzor, nasvětluje mraky vlastně odspodu,“ podotkl astronom. Tyto mraky jsou podle jeho slov nesmírně vysoko, asi 85 kilometrů nad zemí, což je zhruba sedmkrát více než běžná oblačnost.

„Není to tedy typická oblačnost složená z vlhkosti, dodnes se úplně přesně neví, co to způsobuje. S největší pravděpodobností se jedná o meteorický nebo částečně meteorický prach, na který se nabalují ledové částečky vysoko v atmosféře a vytvářejí jakési závoje,“ uvedl astronom. „A potom, když je člověk spatří očima, tak vypadají jako elektricky modré svítící mraky na pohledu vůči hvězdám,“ dodal Horálek.

Podle Horálka při vyhlížení komety lidem pomůže i online planetárium.

Vědci kometu objevili kosmickým dalekohledem NEOWISE 27. března letošního roku. Zdráhali se však očekávat větší podívanou. Vývoj několika nadějných komet, například C/2019 Y4 (ATLAS), která se na jaře rozpadla, byl totiž zklamáním.