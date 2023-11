Zase o krok napřed. Na Homolce implantovali pacientovi nový typ defibrilátoru

Zákrok provedli v pátek kardiolog Petr Neužil a kardiochirurg Ivo Skalský jako první v České republice. Tak zvaný implantibilní defibrilátor, tedy takový, který se do těla pacienta vkládá trvale, je přístroj podobný kardiostimulátoru. Ten se používá k léčbě srdečních arytmií a jako prevence náhlé smrti.

Standardně se vodiče a elektrody zavádějí pod klíční kost přímo do cévního systému, především do pravé srdeční síně nebo do pravé komory.

Nový systém – extravaskulární kardioverter-defibrilátor (EV-ICD) – se naopak umísťuje pod levou paži a elektroda pro defibrilaci pod hrudní kost velmi blízko srdce. Minimální invazivní přístup, tedy zabírající méně prostoru s nižším rizikem poškození okolní tkáně, umožňuje oproti tomu starému předcházet komplikacím, jako je srdeční perforace (laicky protržení), ucpání cév nebo infekce.

„Nový systém Ev-ICD je určen pro pacienty, kteří jsou ohroženi na životě srdečními arytmiemi, a kteří neměli předchozí sternotomii (operaci hrudníku) a nepotřebují trvalou bradykardní (neobvykle pomalý srdeční tep) stimulaci,“ říká primář oddělení kardiologie Neužil.

EV-ICD má běžné rozměry, ale také méně váží, což způsobuje dvojnásobné prodloužení jeho životnosti – odhadem až na 11,7 let. Elektroda naléhá přímo na povrch srdce, což je umožněno jejím dvojitým esovitým zakřivením.

Od října 2023 probíhají ve vybraných evropských kardiocentrech první implantace systému EV-ICD, první v Česku proběhla v Kardiocentru Nemocnice Na Homolce, kde se také na vývoji nejnovějšího typu defibrilátoru podíleli, s cílem rozšíření do dalších kardiocenter v České republice.