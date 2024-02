Když trojcípá chlopeň netěsní. Na unikátní zákrok dohlíželi i lékaři ze zahraničí

Potíže se srdcem měla šestasedmdesátiletá žena Danuše Trojáková ze Zubří na Vsetínsku nejméně 15 let, ale lékaři jí vždy dokázali pomoci. Ještě začátkem loňského roku chodila s manželem na hory, jezdila na kole, starala se o domácnost i zahrádku.

Od léta se však její stav horšil. Koncem roku už téměř nechodila, těžce dýchala, se vším jí musel pomáhat manžel. Byla tak vyčerpaná, že většinu dne pospávala v křesle. „Protože jsem nemohla spát v noci. Třeba dvacetkrát jsem se vzbudila úplně zpocená s velkou bolestí na hrudi, cítila jsem se jako sevřená v krunýři. Občas už jsem propadala depresi. Takový život bych nikomu nepřála,“ líčí seniorka.

Důvod svých potíží znala od května. Lékaři zjistili, že jí přestala správně fungovat trojcípá chlopeň umístěná mezi pravou srdeční síní a komorou. Problém byl, že pro ni neměli léčbu. „Když trojcípá chlopeň na pravé straně srdce nedomyká, znamená to, že ztratila svoji těsnicí funkci a část neokysličené krve se vrací zpátky do těla. Pacientka měla kvůli tomu stále větší zdravotní potíže a slábla. Bohužel neexistují léky, které by řešily problém, mohou jen zmírnit obtíže,“ říká intervenční kardiolog Miroslav Hudec z Nemocnice Agel Třinec-Podlesí.

Podle něj může v takových případech pomoci velká chirurgická operace, při které lékaři původní chlopeň buď opraví takzvanou plastikou, nebo odstraní a nahradí chlopní umělou. Jenže tak rozsáhlý zákrok by zesláblý organismus seniorky nevydržel. Navíc už před lety podstoupila jinou kardiochirurgickou operaci.

„Děláme také miniinvazivní zákrok, při kterém zavádíme katetrem přes cévy až do srdce svorku a dva ze tří cípů vadné chlopně scvakneme k sobě podobně jako kolíčkem na prádlo. Tím zabráníme úniku krve. Jenže ani to u ženy nešlo, protože cípy její chlopně byly od sebe tak vzdálené, že miniaturní svorka by na ně nedosáhla,“ vysvětluje Hudec, který nakonec ženu zachránil novou metodou a pomáhal mu s tím mimořádně velký tým.

Danuše Trojáková ze Zubří na Vsetínsku je první pacientkou v Evropě, které pomohl unikátní zákrok na srdci. V pondělí přišla na první kontrolu do nemocnice v Třinci-Podlesí.

Poprvé v Evropě

Zatímco dvě ze čtyř chlopní v srdci „opravují“ i čeští lékaři celkem běžně, pro pacienty s vadnou chlopní na pravé straně srdce, kteří nemohou podstoupit chirurgickou operaci a nepomůže jim svorka, neměli dosud oni ani jejich kolegové jinde v Evropě žádné řešení.

Několik center na světě, zejména ve Spojených státech amerických či v Austrálii, už přitom nabízí zákrok, při kterém kardiologové pomocí speciálního zařízení spojeného s katetrem zavedou a umístí přímo do vadné trojcípé chlopně menší umělou chlopeň nazvanou VDyne. Ta je vyrobená z měkké kovové slitiny a vepřového osrdečníku. Kov má tvarovou paměť: dá se vmáčknout do katetru, což je zaváděcí trubička, a přes žílu v třísle zavést na místo určení, kde se rozvine do určeného tvaru tak, že plní funkci původní chlopně. A právě tuto metodu lékaři z Třince-Podlesí nabídli paní Trojákové jako prvnímu pacientovi v Evropě.

„Doufala jsem, že mi zákrok pomůže. Byl pro mě jedinou nadějí na život. Počítala jsem dny a měla strach, že se pomoci nedočkám,“ netají se Trojáková. Implantaci chlopně podstoupila na konci ledna. Už druhý den chodila po oddělení, asi po týdnu a půl se vrátila domů a v pondělí 26. února přišla do nemocnice na první kontrolu.

„Cítím se moc dobře. Každý den se snažím ujít alespoň 600 metrů bez zastavení a během dne dělám další malé procházky kolem domu. Už se nezadýchávám, nohy mi nenatékají a v noci spím jako dřív. Jen mám ještě slabší kondičku,“ popisuje. Je vděčná lékařům, kteří jí pomohli. A znovu se raduje ze života. „Je zázrak, kam se medicína posunula. Už se těším na jaro, až se zase budu starat o zahrádku a s manželem vyrazíme na hory,“ plánuje optimistická seniorka

Koncert čtyř rukou

Radost z úspěšného výsledku unikátního zákroku má i Miroslav Hudec a další třinečtí lékaři, kteří se na něm podíleli: Jaroslav Januška, Jakub Balušík, Miloslav Dorda a Miroslav Bílka. Na sále nechyběl ani tým sester a techniků, ale také čtyři specialisté z USA a Německa, kteří české lékaře zaškolili a na výkon osobně dohlíželi.

Zákrok trval téměř dvě hodiny, samotné zavádění chlopně asi 80 minut a museli při něm spolupracovat dva lékaři. „Katetrizační zařízení pro implantaci chlopně VDyne se od jiných katetrů pro intervenční kardiologii dost liší. Pro jeho ovládání jsou vždy zapotřebí čtyři ruce. Nám se povedlo správně vsadit chlopeň napoprvé,“ vysvětluje Jaroslav Januška, který tvořil tandem s Hudcem. Další lékaři se starali o anestezii, kontrolu jícnovou echokardiografií či o šetrný vstup katetru do žíly v třísle, aby místo příliš nekrvácelo.

Novinku sice neplatila zdravotní pojišťovna, ale ani pacientka či nemocnice. A šanci na stejnou proceduru mají i další lidé se stejným problémem, tedy s diagnózou odborně nazývanou trikuspidální regurgitace.

„Jde o nový, převratný typ léčby pro tuto diagnózu, kdy není možný jiný zákrok. Zapojili jsme se do mezinárodní klinické studie, takže veškeré zařízení nám bezplatně poskytl americký výrobce katetru s chlopní. A máme možnost vybrat další pacienty. V Česku se kromě nás zapojili do studie i kolegové z pražské Nemocnice Na Homolce. Tam ještě zákrok nedělali. Hledání vhodného pacienta a příprava k implantaci chlopně totiž trvá delší dobu. Výběr musí vždy schválit zahraniční specialisté,“ dodává Miroslav Hudec s tím, že už mají povolení k léčbě další pacientky. Jde o 74letou ženu z Ústí nad Orlicí, která se dočká zákroku na srdci začátkem března.