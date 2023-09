Když chlopeň nahradí srdeční vak prasete. Šetrná operace pomáhá i v Česku

Pokud člověka postihne problém, při kterém je srdeční chlopeň natolik zúžená, že skrze ni nemůže volně proudit dostatek krve, lze jej řešit dvěma způsoby.

Prvním je chirurgická operace probíhající na otevřeném srdci, která vyžaduje celkovou anestezii, mimotělní oběh a delší dobu rekonvalescence. Někteří pacienti ani operaci podstoupit nemohou, neboť vzhledem k jejich zdraví je příliš riskantní.

Druhým způsobem je šetrnější metoda TAVI (zkratka pochází z anglického Transcatheter Aortic Valve Implantation, pozn. red.).

„Ta probíhá lokální anestezií, vpichem do třísla, zavedením katetru a následném vložení nahrazující chlopně pomocí vodícího drátu. Po rentgenové kontrole vložené chlopně se pak zašije vstup, kterým byl veden katetr a po přibližně hodině je operace hotova,“ popisuje postup vedoucí lékař oddělení invazivní kardiologie Nemocnice Na Homolce Martin Mates.

Prostetická chlopeň je pro laiky velkou záhadou. Je totiž tvořena kovovou kostrou, na které je našitý vepřový srdeční vak neboli osrdečník. Navíc ji nezničí ani sešlápnutí, stejně znovu nabude svůj původní tvar. Důležité je to proto, že ji lékaři nejdřív musí zmenšit do průměru pěti a půl milimetru, aby se vešla do katetru, kterým ji do srdce vpraví, a poté se znovu bez poškození rozvinula.

Potíže se srdcem bez léčby rapidně krátí život

Jednou z pacientek, které zákrok metodou TAVI zachránil život, byla i paní Marie Mokrá. „Potížím se srdcem jsem v prvních letech nevěnovala dostatečnou pozornost. Po dvou letech ale začaly typické příznaky, jako dušnost, únava a bolest na hrudi,“ popisuje.

Podle doktor Matese je prognóza srovnatelná s nádorovým onemocněním, pokud se neléčí. „Až polovina pacientů s aortální stenózou a srdečním selháním má přežívání kratší než dva roky. Problémy jsou potřeba řešit bez odkladu.“

Paní Marie tak musela začít brát svůj zdravotní stav vážně. Po několika návštěvách zjistila, že je operace nevyhnutelná. Stejně jako pro spoustu seniorů, které tento problém postihuje nejvíce, je chirurgický zákrok příliš riskantní.

„Operaci na otevřeném hrudníku bych podstoupit nechtěla, vzhledem k mému věku a ostatním potížím, které mě trápily. Skoro jako zázrakem jsem se ale dozvěděla o šetrnější metodě, po které budu moc být za pár dní zpět doma, proto byla volba jasná,“ svěřuje se pacientka Marie.

„Po operaci jsem žádné bolesti neměla, dokonce jsem se cítila natolik dobře, že jsem se již po několika týdnech vrátila k náročnějším aktivitám. To bude ale tím, že jsem příliš aktivní člověk,“ dodává s úsměvem.

Operace, kterou podstoupil i český politik Karel Schwarzenberg, je plně hrazena pojišťovnou. Limitována je pouze kapacitami jednotlivých center, kterých je v Česku dohromady 14. Podle doktora Matese stala plně automatizovaná a ročně ji v každém z center podstoupí přibližně sto pacientů.

Stejně jako se během života opotřebují klouby a čočky, může k tomu dojít i u aortální chlopně u kohokoli z nás, proto je třeba být obezřetní vůči našemu srdci, a hlavně být připravení.