Stehy, které umějí zachránit život. Operací srdce šetrnou metodou přibývá

Když se nyní pětaosmdesátiletý Petr Riesel objevil v ordinaci svého budoucího operatéra, jeho onemocnění už bylo pokročilé. Trpěl zúžením aortální chlopně, takzvanou stenózou. Onemocněním, jehož prognóza je někdy horší než u nádorových onemocnění.

Petr Riesel měl však ještě nemocné obě kyčle, a tak si při chůzi pomáhal holemi. Náhrada kyčelních kloubů by mu sice pomohla, jenže kvůli stenóze ho na ortopedii odmítli operovat. Bylo by to příliš riskantní, operaci by nemusel přežít. „Zúžení aortální chlopně je velmi závažné onemocnění. Pacientova prognóza se rapidně horší a je možnost, že nepřežije následující dva roky. Maxiálně pět let,“ říká vedoucí lékař oddělení intervenční kardiologie Nemocnice Na Homolce Martin Mates.

Byl to ale právě věk, vysoké riziko u klasické operace a omezená hybnost, co Petru Rieselovi paradoxně „otevřelo dveře“ k výměně srdeční chlopně šetrnou metodou TAVI. K zákroku, který se u nás poprvé provedl před deseti lety a který počátkem dubna podstoupil i pětasedmdesátiletý britský rockový zpěvák Mick Jagger.

Nejde ani rozšlapat

TAVI však není pro každého. Riziko zúžení aortální chlopně stoupá s věkem a nejčastěji postihuje starší 70 let. Jenže ti by už mnohdy klasickou operaci s otevřením hrudníku, zastavením srdce, napojením na mimotělní oběh a otevřením srdečního obalu nemuseli přežít. TAVI jim nabízí jediný vpich a operaci při vědomí. „Zásadní výhody jsou takové, že v naprosté většině jsme schopni výkon provést pouze v místním znecitlivění a během výkonu s pacientem komunikujeme, a tak víme, že je v pořádku,“ popisuje Michael Želízko, vedoucí oddělení intervenční kardiologie IKEM, kde se první výkon před lety prováděl.

Operace srdce v Česku – Počet výkonů metodou TAVI 2009 79 2011 148 2013 214 2015 361 2017 541

Samotná operace není dlouhá, trvá asi hodinu a půl. Do srdce se vpichem v oblasti třísla zavede stehenní tepnou biologická chlopeň, pro laika zvláštní hned z několika důvodů. Vyrábí se totiž pod mikroskopem ze speciálního kosmického materiálu nitinolu a na své kostře nese tisíci a dvěma sty stehy připevněnou živočišnou tkaninu.

Výroba jedné chlopně trvá dvacet hodin a každá se testuje. Navíc je prakticky nezničitelná, můžete po ní šlapat či skákat, stejně znovu nabude svůj původní tvar. Důležité je to proto, že ji lékaři nejdřív musí zmenšit do průměru pěti a půl milimetru, aby se vešla do katetru, kterým ji do srdce vpraví, a poté se znovu bez poškození rozvinula.

Čas navíc

Petra Riesla metoda TAVI vrátila doslova zpátky do života. „Kdybych nebyl operován, pravděpodobně bych zemřel na infarkt a nemohl bych následně podstoupit ještě dvě operace náhrady kyčelního kloubu,“ vzpomíná na dobu před pěti lety Riesel, pro nejž má však operace ještě jiný, velmi osobní rozměr. Petr Riesel prožil se svým bratrem a maminkou tři a půl roku v koncentračním táboře v Terezíně. „Kdybych umřel v pětasedmdesáti na náhodný infarkt, nic by se nestalo, byl by to čistý průměr. Já jsem ale přišel o dětství, takže mám pocit, že osud mi něco dluží,“ říká muž, který díky operaci už zase pracuje jako psychiatr.

Zúžení aortální chlopně je degenerativní postižení. Jeho podstata je zjednodušeně v tom, že chlopeň funguje jako ventil, jenže ten se zúží a čerpadlo, které čerpá přes tento ventil, začne selhávat. „Příznaky jsou typicky námahová dušnost či bolesti na prsou. Onemocnění se nedá léčit léky,“ upozorňuje Martin Mates.

Loni bylo u nás metodou TAVI ošetřeno přes sedm stovek lidí, 95 procent starších 75 let. Zákrok se provádí v patnácti specializovaných centrech a jeden zákrok stojí přes 640 tisíc korun. Klasická operace s otevřením hrudníku bývá levnější, pohybuje se od 400 do 530 tisíc korun. „Při otevřeném hrudníku se ale nikdy neprovádí jen implantace aortální chlopně, ale vždy se dělá větší výkon, například operace na více chlopních nebo kombinace s bypassem,“ vysvětluje částku mluvčí VZP Oldřich Tichý.