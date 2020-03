Motolská nemocnice založila web, firmy přes něj mohou pomáhat nemocnicím

„Jsme opravdu velmi překvapeni, kolik firem nabídlo pomoc ─ od různých darů, rozmanitých dobrot, květin, kávovarů, látkových roušek pro zaměstnance na cestu domů až po nabídku personálního posílení. Musím přiznat, že nás to mile zaskočilo a asi by nebylo správné „syslit“ si všechnu tu pomoc jen v naší nemocnici. Jsme jedno zdravotnictví, máme teď všichni stejného covidového nepřítele a taky stejné přání, aby bylo špatných zpráv co nejméně, a všichni jsme to zvládli,“ vysvětlil ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík.

Proto nemocnice založila web a soukromé firmy mohou přes něj pomáhat, například darovat potraviny, které zdravotníkům dodají energii na pracovišti nebo dostanou nákup přímo do nemocnice a už pro něj nebudou muset jít do obchodu.

„Určitě bychom rádi do této iniciativy zpočátku zapojili i další pražské nemocnice. A chtěl bych poděkovat i prvním partnerům, společnostem Coca-Cola, Tchibo, Košík, Billa, Haribo, Top-obaly.cz nebo McCann. Je to od nich opravdu velmi vstřícné gesto. To, že nám zavážejí potraviny nebo kávu, je skvělá věc, vážíme si toho, každý z nás,“ dodal Ludvík.

Právě motolská nemocnice je i prvním pracovištěm, kam firmy budou dodávat jídlo, občerstvení a kávu. Nemocnice má nově k dispozici oddělení s 20 lůžky s plicní ventilací pro pacienty nakažené novým typem coronaviru v nejtěžším stavu. Chod bude zajišťovat až 240 zdravotníků.

Z logistických důvodů se do projektu momentálně mohou zapojit pouze firmy, maloodběr zatím není možný.

Pokud chce zájemce přispět jako fyzická osoba, nebo i jako firma, která nedisponuje potřebnými produkty, je možné Fakultní nemocnici Motol podpořit i finančně na její transparentní účet. Z této finanční podpory se budou podle tiskové zprávy potřebné položky průběžně dokupovat.

Počet osob s COVID-19 dle krajů

313 206 55 31 56 65 21 32 49 29 103 137 84 169

Zdroj dat: oficiální data za předchozí dny poskytujeme Ministerstvo zdravotnictví na základě hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří, aktuální data aktualizuje redakce iDNES.cz na základě oficiálních zdrojů.