O Velikonocích zemřeli na silnicích v Česku dva lidé, nejméně v tomto století

Zraněných a nehod od Velkého pátku do Velikonočního pondělí bylo v tomto století méně jen v roce 2021, kdy kvůli epidemii koronaviru platil zákaz cestování mezi okresy, vyplývá z vyjádření Zlého a policejních statistik. Zhruba na dlouhodobém průměru byl ředitele dopravní policie Jiřího Zlého počet nehod pod vlivem alkoholu.

Z hlediska nehodovosti lze uplynulý velikonoční víkend hodnotit jako jeden z nejlepších, řekl Zlý. Nehod policie eviduje 584, loni jich bylo 780 a v covidovém roce 2021 policisté zaznamenali 499 nehod. Letošních 126 zraněných bylo o 47 méně než loni, v roce 2021 se o Velikonocích při nehodách zranilo 99 lidí.

Pod vlivem alkoholu se o letošních Velikonocích stalo 62 nehod. Loni jich bylo 70, v covidových letech 2020 a 2021 i méně než 40. Méně nehod pod vlivem alkoholu než letos se stalo v polovině z posledních deseti let.

Dopravní policisté považují velikonoční svátky za jedno z nejnebezpečnějších období roku. Lidé často cestují za příbuznými na větší vzdálenosti a vyjíždějí také sváteční řidiči. Rizikové z hlediska alkoholu za volantem bývá hlavně Velikonoční pondělí s tradiční pomlázkou. Policie proto i letos během velikonočního týdne zvýšila počet kontrol.

Dvě tragické nehody o letošních Velikonocích se staly v sobotu ve Šlovicích u Dobřan na Plzeňsku a v neděli u obce Láz na Příbramsku.

Na silnici z Plzně do Klatov havarovalo v sobotu ráno pět osobních aut. Tři lidé byli zraněni, jeden z nich po převozu do nemocnice zemřel. V neděli nehodu nepřežila šestačtyřicetiletá řidička, která u obce Láz na Příbramsku s autem narazila do stromu.

Nejtragičtější od roku 2000 byl v Česku velikonoční prodloužený víkend v roce 2003, kdy zemřelo při dopravních nehodách 25 lidí. Po třech obětech bylo v letech 2020, 2018 a 2013.