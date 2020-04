Návrh zákona upravuje exekuce. Ulehčí dlužníkům a ochrání podnikatele

Ministerstvo spravedlnosti návrh připravilo na základě diskuse s poslanci i zástupci neziskových organizací a odborné veřejnosti.



„Cílem navržených úprav je, aby lidé v době nouzového stavu a bezprostředně po něm hned nepřicházeli o svůj majetek. Chceme jim dát možnost překlenout složité životní situace, do kterých se v souvislosti s epidemií COVID-19 dostanou,“ uvedla k návrhu ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

„Myslíme na fyzické osoby, ale i na podnikatele, kterým by například zabavení auta či domu znemožnilo podnikání, či ztížilo pracovní podmínky,“ dodala k návrhu.



Návrh v sobě nese spoustu novinek, jako je například odložení splatnosti na provádění některých úkonů exekuce v době nouzového stavu a bezprostředně po něm. Konkrétně až do 30. června. Do té doby by nebylo fakticky možné provádět dražby nemovitostí sloužících k bydlení a zabavování věcí.

Změna se týká i exekucí zahájených před tímto obdobím. Omezení se však nevztahuje na vybrané přednostní pohledávky. Výjimkou by bylo vymáhání výživného, pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví a pohledávky náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy.

Návrh pomáhá dlužníkům v době koronaviru

Cílem změny je prevence proti zadlužení spotřebitelů. Navrhovaná změna má dlužníkovi usnadnit splácení dluhu a předcházet situacím, ve kterých není fakticky schopen splatit dluh kvůli stále narůstajícímu příslušenství.

Podle ministerstva spravedlnosti je možné v souvislosti s koronavirovou situací očekávat zvýšení zadluženosti lidí. Návrhem se tak ministerstvo snaží enormně narůstajícímu zvýšení dluhů zabránit.

Úprava vylučuje daňový bonus vzešlý z daňového zvýhodnění na vyživované dítě z exekuce. Pomoci to může především rodinám s malými dětmi. Ty jsou současnou situací mnohdy postiženy tím, že rodič z důvodu péče o dítě nepobírá plnou mzdu, ale pouze ošetřovné.



Změna také zohlední odstupné při propuštění z práce jako částky, která nahrazuje několik platů. Nebude tedy možné zaplatit odstupné jen jako jednu částku. Dlužníkovi zůstane díky tomu víc finančních prostředků. Lidé, kteří mají dluh menší než 100 tisíc korun, by díky návrhu nemohli přijít o střechu nad hlavou.