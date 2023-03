Nebaví se s námi, na rušení poboček Pošty se nic nemění, řekla Vildumetzová

Co říkáte na transformační plán České pošty?

Transformační plán jsem neviděla, nikdo nám ho nepředstavil, dokument je tajný. Podle všeho ale ministr vnitra Rakušan jen oprášil záměr, který v roce 2021 schválila dozorčí rada České pošty.

Je na místě rušení poboček a propouštění zaměstnanců?

Pokud se má k takovému kroku přistoupit, měli by to všichni vědět, jak starostové měst a obcí, tak zaměstnanci. Přijít na konci března se zrušením poboček a s nikým to nekomunikovat, je neskutečné a nehorázné. Nechápu, že tohle dělá ministr vnitra za Starosty.

Jak by měla transformace podle vás vypadat, probíhat?

My v tuto chvíli víme pouze to, že by měla podle ministra vnitra stát 8 miliard. Včera jsem ministra vnitra požádala o setkání před zítřejším jednáním vlády, chtěla jsem to s ním všechno probrat. Slušně odepsal, že se potkat teď nechce, že se nyní zavře 300 poboček České pošty a nic už se na tom nezmění. O samotné transformaci napsal, že bude jednat s opozicí od dubna do června.

Představila vláda transformační plán opozici?

Vláda žádný plán nepředstavila. Ministr vnitra s největší pravděpodobností zítra přinese a nechá schválit na vládě zrušení 300 poboček a následně to Česká pošta oznámí starostům. Zítra také budou jednat všechny odborové organizace na pozvání ředitelství České pošty.

Má vládní plán šanci, bude za dva roky Česká pošta moderní, neztrátová organizace?

Nevěřím tomu, mám pocit, že pan ministr Rakušan svou šanci už promeškal. Ten čas letí hrozně rychle. Když šel ministr vnitra do funkce, tak tvrdil, jak dá všechno do pořádku. Výsledky jeho práce po 17 měsících jsou ale tristní. Za rok 2021 byla ztráta 500 milionů, rok 2022 pod jeho vedením 1,5 mld. a rok 2023 hrozí insolvence. A to se pan Rakušan chlubil, jak je na vládnutí připraven a jak přivede do dozorčí rady odborníky. Nebyl ale schopen ani vybrat za 5 měsíců generálního ředitele.

Neměla s transformací začít už předchozí vláda? Podle Rakušana o problémech pošty věděl premiér Babiš i ministr vnitra Hamáček.

Za předchozí vlády se v roce 2021 schválil transformační plán, ze kterého pan ministr nejspíše čerpá, bohužel až teď. Už to měl udělat dávno a ne se probudit po roce a půl. Každopádně to jeho věčné stěžování si na předchozí vládu je už v těchto dnech směšné.

Ministr Rakušan v rozhovoru pro MFD zmiňuje i zpomalení růstu platů politiků, případně i jejich oddělení od justice. Podpoříte takový návrh, už vám představil nějaký návrh?

Pan ministr vnitra něco jiného říká a něco jiného dělá, zmrazení platů politiků mohlo platit už od roku 2022, vláda Andreje Babiše předložila svůj návrh na konci roku 2021 a sněmovna ho schválila. Senátoři za STAN ho ale následně shodili v Senátu, a protože bylo před volbami, tak už se k tomu sněmovna znovu nedostala. Andrej Babiš návrh předložil po volbách znovu nové vládě Petra Fialy. Vláda ale zákon odmítla, seniorům vzala valorizaci a sobě si schválila navýšení platů o 13 procent.