KOMENTÁŘ: Parkuj v klidu na modré. Pražanům zóny komplikují život

Opět rozšířily, nebo do konce roku rozšíří talzvané modré zóny pro parkování. Budou sahat od dálnice D5 přes Dejvice, Bubeneč, Holešovice, Libeň a Žižkov až po Malešice, od Břevnova a Motola přes Vyšehrad, Nusle, Krč a Braník po Jižní spojku. Co to přinese Pražanům a co mimopražským? Pražanům jen starosti a výdaje navíc. Za parkování platí, nebo budou nově platit daň. Její výši si stanovují městské části. Z ceníku Prahy 4 například: rezident za 1. auto – ročně 1200 korun, za 2. vozidlo – 7000 korun, podnikatel za 1. auto – 7000 korun, za každé další – 36 000 korun. K tomu pravidelné návštěvy příslušného úřadu kvůli registraci vozidel.