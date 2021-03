Pelta cestoval soukromými letadly za peníze svazu. Kvůli málu času, říká

Když v polovině února roku 2017 hrál Peltův oblíbený klub Bayern Mnichov zápas na největším mnichovském stadionu Allianz Aréna, nechtěl v hledišti chybět.

Server iRozhlas nicméně přišel s informací, že si Pelta na cestu do Mnichova objednal privátní letoun BE 350 Super King společnosti Aerotaxi. Cestujícím je na palubě k dispozici například minibar či catering na přání. Za let fotbalový svaz v roce 2017 zaplatil 91 073 korun.

„Nemyslím si, že by to byla nějaká rozmařilost nebo hýření penězi,“ uvedl pro iRozhlas Pelta. Jeho cesty za peníze svazu naopak obhajuje. Podle něj byly důležité především pro zajištění sponzorů.

„Vždycky jsem s sebou bral lidi, kteří mají nějakou hodnotu. Buď že nám mohou pomoct u nějakých subjektů zajistit finance, nebo jsou z firem, které už ty finance dodávaly. Bral jsem i lidi ze samospráv, abychom jim ukázali, jak vypadá velký fotbal, a přemlouvali je, aby se začalo (jednat) o pořádným stadionu,“ řekl bývalý šéf svazu.

Politici na palubu

Policejní odposlechy odkryly další skutečnosti cesty do Mnichova na zápas Bayernu s Arsenalem. Pelta si na zápas přibral i několik českých politiků. Koho přesně, odmítl uvést. Podle odposlechů nicméně měl být na palubě tehdejší pražský zastupitel a šéf dotační komise na magistrátu Karel Březina z ČSSD spolu se svým bratrem.

Miroslav Pelta využíval letecké taxíky i k přepravě na pracovní schůzky do Brna a Ostravy. Namátkou v roce 2015 využil letecký taxík k cestě do Brna, kde měl jednat jednat o stavbě fotbalového stadionu za Lužánkami.

„Musíte brát, že jsem byl člověk ve funkci, který měl, jak já říkám, nějaký výtlak. Nejde to brát tak, jestli by to bylo autem levnější. Musíte to brát, v jakým čase, v jakém jsem byl zdravotním stavu. Potřeboval jsem schůzky stlačit do nějaké časové osy. V žádném případě to nebylo tak, že bych se předváděl, exhiboval. Vždy to bylo tak, že jsem to bral jako ulehčení a nutný servis,“ sdělil Pelta.

Jedna cesta aneb roční rozpočet klubu

Lukáš Říha, předseda protikorupční spolku Čistý fotbal, však Peltovo chování odsuzuje. „Cena za jednu takovou cestu, tak to je rozpočet jednoho klubu na okresní úrovni. Pak se nemůžeme divit, že tam chybí peníze, když to tady takhle propapalášujou,“ uvedl.

Fotbalová asociace České republiky patří k největším neziskovým organizacím v zemi. Od státu dostává dotace až půl miliardy korun ročně. Zbytek rozpočtu tvoří příspěvky z UEFA a FIFA a vlastní příjmy. Poslední položku zahrnují příspěvky od více než 300 tisíc registrovaných fotbalistů a fotbalistek. - zdroj : iRozhlas.cz

Na proplácení aerotaxíků se kromě fotbalové asociace podílela i dceřiná společnost STES, která zafinancovala deset z 34 cest soukromým letadlem. Jak často si svaz letadla platil, jednatel společnosti Aerotaxi Michael Seidl komentovat nechtěl.

Využívání soukromých letounů kritizuje i náměstek ministra školství Karel Kovář, který měl v gesci sport do roku 2020. Cestování tímto způsobem označuje za nehospodárné.

„V rámci cestování po ČR nepovažuji privátní lety neziskové organizace za hospodárné nakládání s penězi. Velice obtížné si představit, že by členové spolku souhlasili s tím, že jejich příspěvek svazu je na privátní let člena vedení a že cestu nešlo realizovat jinak hospodárněji. Nezisková organizace nepřímo ukazuje na rezervy a možné úspory v nakládání s prostředky a malou kontrolu uvnitř organizace,“ okomentoval pro server iRozhlas.