Za polární kruh i kancelář a práce. Ministrům začaly vládní prázdniny

„O mně se ví, že jsem nejšťastnější na Šumavě. Tam budu trávit většinu prázdnin. Vydám se na spoustu pěších tůr, bylo by super, kdyby rostly houby, ale zatím to tak nevypadá, a večer si zapálím oheň. To mi úplně stačí,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec pro iDNES.cz.

Podobně to cítí i ministr zahraničí Tomáš Petříček, který se letos rozhodl nikam neodletět a strávit čas s rodinou v Česku.

„Vyrazíme pod stan na Kokořínsko a také chceme nějaký čas strávit na chalupě,“ svěřil se. Nejvíce se pak ovšem těší na čtení knih, které musel doposud z důvodu nedostatku času odkládat.

Ministr obrany Lubomír Metnar uvedl na prvním místě rodinu. „Dovolenou budu trávit s rodinou a už se těším, že na sebe budeme mít víc času,“ dodává také, že se chystají i na jeho rodnou Moravu.

Svým dětem se chce věnovat také ministr zemědělství Miroslav Toman. Se svými třemi dcerami chce vyrazit na týden k moři. Týden pak stráví v českých horách, kde by rád načerpal energii.

Španělsko, Chorvatsko i daleký sever

Část ministrů chce relaxovat hlavně v zahraničí. Například ministr školství Plaga si užije 14 dní v Chorvatsku s rodinou a přáteli a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová bude zhruba dva týdny ve Španělsku u moře s rodinou.

Prezident Zeman stráví dovolenou v Lánech Prezident Miloš Zeman bude při dvoutýdenní dovolené, která mu začala ve čtvrtek, odpočívat na zámku v Lánech. Dovolená mu skončí podle jeho mluvčího Jiřího Ovčáčka zhruba v polovině srpna. Zeman dříve trávil dovolenou téměř výhradně v Novém Veselí na Moravě, kde spoluvlastní nemovitost a kde trávil důchod před přesunem na Pražský hrad. Místní rybník proslavil plavbami na svém nafukovacím člunu. V posledních letech ale stále častěji zůstává na dovolené v Lánech. Letos v létě si již Zeman část dovolené vybíral na přelomu června a července, v plánu měl strávit několik dnů právě na Vysočině v Novém Veselí. Dovolenou ale přerušil kvůli sporu o výměnu ministra kultury. V Lánech se pak setkal s Babišem a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. (čtk)



Španělsko láká i ministryni spravedlnosti Marii Benešovou. Ta uvedla, že vládní prázdniny stráví částečně tam a částečně doma.

Naopak ministr zdravotnictví Adam Vojtěch už Španělsko zná a chce poznat něco nového.

„Celou řadu let jsme jezdili do Španělska. A protože ho máme už celkem procestované, rozhodli jsme se toto léto půjčit auto a poznat pobřeží Portugalska,“ prozrazuje Vojtěch.

I Andrej Babiš většinu prázdnin stráví v zahraničí. Jako cíle své dovolené uvedl Krétu a Francii. „Do Řecka jezdíme nejvíce, máme to tam rádi,“ řekl.

„Jedu s rodinou na dva týdny do hor do Alp. Budeme chodit na túry, koupat se a hodně číst a spát," svěřila se ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Jan Hamáček, šéf ČSSD a ministr vnitra, chystá s rodinou cyklodovolenou. Pojedou společně do Polska k Baltskému moři.

Aktivnější dovolenou s rodinou chystá i ministr průmyslu Karel Havlíček. „Děti rozhodly, že vyrazíme na týden na polární kruh,“ říká Havlíček, který bude své volno trávit v malé Vikingské vesnici na ostrově Lofoty v nejsevernější části Norska.

Povinnosti volají

Pro některé však vládní prázdniny neznamenají volno ani oddech. Alena Schillerová, ministryně financí, uvedla, že zůstane v úřadu a bude se věnovat přípravě rozpočtu na příští rok, případně jiným povinnostem.

„Dovolenou jsem si dopřála v červenci v podobě jednoho týdne na Mallorce. Pokud to vyjde, možná si prodloužím jeden víkend a strávím ho s rodinou na Moravě,“ dodává Schillerová ke svým pracovním prázdninám.