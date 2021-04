S Ruskem nejsme ve studené válce. Podporu spojenců máme, řekl Kulhánek

Česko vyzvalo Rusko, aby umožnilo do čtvrtečních 12:00 návrat českých diplomatů do Moskvy. Pokud se tak nestane, srovná Česko počty diplomatů. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek to oznámil po schůzce s ruským velvyslancem Alexandrem Zmejevským.

Kulhánek však v rozhovoru na CNN Prima News řekl, že rolí diplomata je uklidňovat. „Vím, že žijeme ve velmi zrychlené době. Nemám rád nálepku ultimátum. Panu velvyslanci jsem sdělil stanovisko české vlády. Do 12 hodin má ruská strana čas na rozhodnutí. Pan velvyslanec je diplomat. Jako zástupce své země přijal informaci a bude ji komunikovat do Moskvy,“ popsal nový ministr zahraničí.

Ten akci ruské rozvědky ve Vrběticích označil za zpackanou. „Během této operace došlo k úmrtí dvou českých občanů. To je naprosto nepřípustné,“ řekl Kulhánek k výbuchům ve Vrběticích.

Žádného diplomata nemohou těšit problémy

Důležitá je podle politika podpora a solidarita spojenců. Už nyní se jí podle Kulhánka Česku dostává například od Spojených států, Velké Británie, Polska nebo Německa. „Je někdy potřeba slyšet jasná vyjádření podpory a chceme také vidět činy. Nám se zazlívá, že česká vláda nejednala razantně. Diplomacie potřebuje čas. Přeji si, aby to bylo co nejdříve. Pracujeme na prohlášení NATO a chceme prohlášení na úrovni EU,“ uvedl ministr.

21. dubna 2021

Podle vlastních slov se ujímá žezla diplomacie ve velmi nelehké době. „S tím jsem do toho ale šel. Žádného diplomata nemůže těšit, že musí řešit tyto zásadní problémy,“ dodal Kulhánek.

V rozhovoru také přiznal, že nabídku na post ministra probíral i s kolegy z kruhů diplomatů. „Kdybych na takovou zásadní nabídku rovnou řekl ano, nebylo by to seriózní,“ vysvětlil.



„Mám velice pěknou partnerku i dceru a jsem za ně moc rád. Jsou mi obrovskou oporou,“ řekl také v rozhovoru Kulhánek. Ten uvedl, že soukromí do politiky nepatří.



„Chtěl bych proto rodinu tlaku ušetřit a přál bych si, aby si dcera s odstupem času neříkala, že se tatínek úplně zbláznil,“ konstatoval Kulhánek. Možnost přijmout post ministra zahraničí konzultoval s manželkou.

„Času na rozmyšlenou moc nebylo, ale řekla mi, že za mnou bude stát. Ve své partnerce mám obrovskou oporu a strašně si jí za to vážím,“ řekl a na závěr přiznal, že má obavy z mediálního pranýřování.