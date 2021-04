Rusové by se mohli na ambasádě zabarikádovat, říká exministr Vondra

Bývalý ministr zahraničí a nyní europoslanec Alexandr Vondra varoval, že ruští diplomaté by se na ambasádě v Praze mohli v krajním případě zabarikádovat. Česko by mělo počítat, že se to může stát, řekl politik v rozhovoru pro Rádio Impuls.