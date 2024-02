Ministr Bek nepodal majetkové přiznání, dostal pokutu. Myslel prý, že nemusí

Vložit oznámení do centrálního registru mají politici každý rok do 30. června. Vedle toho mají ze zákona povinnost přiznat, co vlastní, při vstupu a odchodu z funkce. A to proto, aby byla veřejná kontrola nad tím, že se během výkonu svých pracovních povinností nelegálně neobohatili. To ale Bek neudělal.