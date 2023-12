Lékaři vyjednávali další zlepšení podmínek k práci. Vzniknou dětské skupiny

Na návodu resort spolupracoval s ministerstvem práce a sociálních věcí a neziskovou organizací Sto skupin. Ta se specializuje na vznik dětských skupin, do dubna 2025 chce založit sto školek po celé republice.

„Vznikl návod, který zajišťuje vznik a organizaci dětských skupin při zdravotnických zařízeních. Na základě toho by už na začátku příštího roku mohly začít vznikat první dětské skupiny,“ řekl serveru iDNES.cz po jednání viceprezident ČLK a předseda Sekce mladých lékařů Jan Přáda.

„Zdravotnické zařízení buď osloví organizaci Sto skupin přímo, nebo prostřednictvím ministerstva práce a sociálních věcí a zdravotnictví,“ doplnil Přáda s tím, že spolek pak v jednotlivém zařízení převezme administrativu či organizaci dětských skupin. „Mělo by to být v podstatě na klíč. Nemocnicím by to mělo usnadnit vznik takových zařízení,“ dodal Přáda.

Další jednání s ministerstvem se podle Přády uskuteční v lednu, lékaři a odboráři chtějí řešit mimo jiné pracovní podmínky pro těhotné a rodiče malých dětí či sdílenou rodičovskou dovolenou mezi matkou a otcem. Jednat by se mělo také o rozšíření sousedského hlídání na nemocnice či nastavení mechanismu vyrovnávacího příspěvku v těhotenství.

Model sdílené rodičovské dovolené podle Přády podporuje také náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic. „Víme, že je to velký úkol do budoucna, a že to nebude ze dne na den. Nicméně jsem odstartovali to, že bychom do toho ve spolupráci šli,“ řekl Přáda.

Lékaři už v říjnu upozorňovali na zvýšení ochrany zaměstnanců pečujících o děti do jednoho roku věku, když připomínkovali novelu zákoníku práce. Jejich požadavky se tehdy týkaly také těhotných žen a zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek, podle lékařů a odborářů by nemělo být možné jim nařídit 24hodinovou službu.