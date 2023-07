Stát by mohl rodičům zaplatit chůvu. Pomohla by například samoživitelům

Jde o návrh vládní zmocněnkyně pro lidská práva, který zapracovalo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) do novely zákona o sociálních službách. Ta je nyní v připomínkovém řízení a na vládu by se novinka mohla dostat k projednání na podzim.

Pokud návrh projde, zájemci o práci chůvy by se mohli hlásit přímo ministerstvu práce. Splnit by museli několik požadavků, a to doložit bezúhonnost a mít praxi ze zdravotnictví, školství či sociální oblasti. Zároveň by bylo potřeba absolvovat speciální kurz, který už nyní nabízejí úřady práce pro pozici chůvy v dětských skupinách.