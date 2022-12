Celé jen o něm, vy nuly. Naštěstí naposledy, reagují politici na Zemana

Předseda vlády Petr Fiala na Twitteru prezidenta pochválil za podporu Izreale, kterou prezident Zeman v projevu akcentoval. „Projev Miloše Zemana byl do značné míry jeho vlastním ohlédnutím za dlouhou politickou kariérou. Jistě se lišíme v pohledu na řadu věcí, ale beze sporu je například, že ruská agrese na Ukrajině a její vliv na ceny energií je největší výzva, se kterou se musíme v současné době vypořádat,“ napsal Fiala.

Další politici z vládních stran byli k Zemanovu projevu kritičtější. „Doufal jsem, že vánoční poselství a Zemanovo bilancování bude trochu i o tom, kam se naše země za těch 10 let posunula, o lidech, kteří v ní žijí. Bylo jenom o něm! Nepřekvapilo. Zamrzelo. Naštěstí to bylo naposled…“ uvedl na Twitteru europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil.

Jiří Pospíšil @Pospisil_Jiri Nebudeme se rozčilovat. Jedno pozitivum to přece jenom má… je to NAPOSLEDY.‼️ https://t.co/oqVDLx8pnl oblíbit odpovědět

„Nejvýznamnější byla ruská agrese na Ukrajině. Ano, to řekl Miloš Zeman, který podle svých slov podporuje pomoc Ukrajině,“ podivil se na Twitteru europoslanec Tomáš Zdechovský. Poukázal tak na Zemanovo přehodnocení postoje vůči Rusku, ke kterému byl dříve přátelský. Proti Putinovi se Zeman obrátil až po invazi na Ukrajinu.

Senátor Jiří Růžička z hnutí Starostové a nezávislý si zase pro komentář vypůjčil citaci ze samotného Zemanova projevu. „Sbohem a šáteček, vy nuly...“ napsal Růžička. Termínem „nuly“ častoval Zeman v projevu své odpůrce.

Kandidátka na Hrad Danuše Nerudová ocenila Zemanovu podporu Ukrajiny a uvedla, že jeho rozloučení ohlašuje závěr jedné éry. „Tu definitivní tečku za ní můžeme udělat v lednových volbách. Věřím, že po nich společně začneme řešit budoucnost nás všech,“ uvedla Nerudová na sítích.

Petr Pavel @general_pavel Nechci přidávat hodnocení M. Zemana, lidé už ho slyšeli dost. Mohu ale říci, co dnes od prezidenta neslyšeli, ačkoli to slyšet měli: Naše země i lidé za sebou mají náročný rok a těžké časy nás ještě čekají, ale zvládli jsme už i horší období, takže klid, i tentokrát to zvládneme. oblíbit odpovědět

Generál Pavel zase k Zemanovu projevu doplnil, co by podle něj mělo zaznít. „Naše země i lidé za sebou mají náročný rok a těžké časy nás ještě čekají, ale zvládli jsme už i horší období, takže klid, i tentokrát to zvládneme,“ sdělil Petr Pavel.

Kandidát na prezidenta Karel Diviš byl v hodnocení mírnější než vládní politici. „Miloš Zeman byl dobrým politikem, ale nebyl skvělým státníkem,“ napsal Diviš na Twitter.

Karel Diviš @KarelDivis Miloš Zeman byl dobrým politikem, ale nebyl skvělým státníkem. oblíbit odpovědět

K Zemanově projevu se vyjádřil i další prezidentský kandidát Josef Středula, rovněž jako jeho sok Diviš umírněněji. „(Zeman) prožil uplynulých 32 let v politice a za tu dobu stihl mnoho lidí potěšit, ale jak už to v politice bývá, více bylo těch, které naštval. Budí emoce a to se od státníků očekává. Nyní je však čas na změnu,“ konstatoval Středula.