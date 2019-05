Zeman: Státní zástupci by měli víc pracovat a dávat méně rozhovorů

„Pavel Zeman je tam už osm let a říká se o něm, že je neviditelný. Lenka Bradáčová sice už jeden zářez na pažbě má, Davida Ratha, ale to už je sedm let. Ivo Ištvan zase udělá humbuk a pak jsou z toho jen kabelky Jany Nagyové,“ řekl na úvod Zeman.

Obavy o jejich odvolání však nechápe. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová podle něj jasně řekla, že se k tomu nechystá.

Prezident se vyjádřil i k demonstracím iniciativy Milion chvilek pro demokracii, které na Staroměstském náměstí třetí pondělí v řadě navštívilo okolo dvaceti tisíc lidí. Podle Zemana však spíše slouží k politické kampani před eurovolbami.

„Na těch akcích se vyskytuje řada podivných zjevů, kteří představují skupinu lidí, která byla v minulosti poražena ve svobodných a demokratických volbách. No a teď se snaží mobilizovat voliče, ne však kvůli Marii Benešové, ale kvůli eurovolbám,“ řekla hlava státu.

Zeman také zaspekuloval, kdo tyto demonstrace platí. „Je to financováno neziskovkami, kterým se ze státního rozpočtu platí 26 miliard korun. To je velice slušná částka. Nejsem si jistý, jestli některé z těch organizací stojí za to, aby byly financovány ze státního rozpočtu,“ řekl