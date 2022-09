Zeman přeje králi hodně sil a úspěchů, pozval ho k další návštěvě Česka

„Dovolte mi, abych využil této příležitosti a popřál Vám hodně sil a úspěchů ve Vaší nové roli. Váš nástup na trůn přichází ve velmi nelehké době, kdy mnozí lidé mají pocit, že jejich staré jistoty se hroutí, a obavy z nejisté budoucnost sílí,“ uvedl Zeman v dopise, o jehož zaslání informoval mluvčí Jiří Ovčáček.

Doplnil, že britští panovníci mají právě v době plné nejistot historicky nezastupitelnou úlohu. „Jejich vláda a oddanost monarchii představuje nejen pro občany Velké Británie, ale pro celý svět určitý maják stability, ke kterému mohou v těžkých časech vzhlížet,“ napsal Zeman.

Uvedl také, že jeho osobní vztah k Velké Británii pro něj byl vždy srdeční záležitostí. Poukázal na to, že vynikající vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi mají dlouhou historickou tradici. „A to i co se rodokmenu královské rodiny týče,“ napsal. Poukázal tak na to, že mezi vzdálenými předky současných britských panovníků jsou i čeští králové.

Zeman dále vyjádřil víru, že panování Karla III. dobré vztahy ještě prohloubí, a připojil pozvánku na návštěvu Česka.

„Vím, že jste Českou republiku opakovaně navštívil, a bylo by nám nesmírnou ctí, kdybyste přijal pozvání k opětovné návštěvě naší krásné země v pozici Jeho Veličenstva krále Velké Británie a Severního Irska,“ uzavřel Zeman spolu s přáním dobrého zdraví.

Jako princ navštívil Prahu i Brno

Karel III. byl v sobotu dopoledne oficiálně prohlášen novým králem Spojeného království. Ačkoli titul získal ihned po čtvrtečním úmrtí Alžběty II., nyní tento krok potvrdila takzvaná Nástupnická rada, která se sešla v londýnském Svatojakubském paláci.

„Matčina vláda neměla obdoby ve svém trvání, obětavosti a oddanosti. I když truchlíme, děkujeme jí za tento život věrný vlasti. Hluboce si uvědomuji tento odkaz a vážné povinnosti a odpovědnost, které jsou nyní přeneseny na mě,“ řekl při této příležitosti nový král.

Karel III. ještě z pozice prince navštívil Českou republiku hned několikrát. Naposledy v roce 2010 se podíval do Prahy, Brna i do ekologické vesnice Hostětín na Uherskohradišťsku. V roce 2000 si prohlédl barokní zahrady pod Pražským hradem a v Brně slavnostně zahajoval výstavbu Technologického parku.