V projevu národ uklidnil, je si vědom své pozice, hodnotí Forejt královu řeč

Zavazující prvek byl podle Forejta v návaznosti na jeho matku. „Kdy připomněl, že královna ještě jako princezna v roce 1947, kdy slavila svoje 21. narozeniny, tak složila závazek ve svém projevu, že pokud povede život, ať už krátký, či dlouhý, tak bude sloužit svému lidu. Král se dnes (v pátek, pozn. red.) vlastně také zavázal. V projevu složil slib, ve kterém se zavázal k odpovědnosti a zodpovědnosti panovníka,“ zhodnotil Forejt královu řeč.

Král Karel III. ve svém projevu nezmínil, kdy by měla být královna Alžběta pochována. Podle Forejta to však nebyl informační projev, co se bude dít v dalších dnech. „Co se bude dít v dalších dnech, tak to všichni vědí. Je to tradice,“ komentoval pro iDNES.cz. Podle jeho slov připadá den pohřbu podle plánů na příští neděli.

„To je křesťanský svátek. Den odpočinku a klidu. Královna byla celý život aktivní křesťankou, která by určitě nechtěla zneužívat posvátnost neděle, takže se domnívám, že bude na zvážení, zda podstatné obřady budou v neděli, či až v pondělí,“ uvedl dále Forejt.

To, co mu utkvělo v paměti, byla chvíle, kdy mluvil král Karel III. o svých synech. „Aniž by použil daná slova, tak dal najevo, že jdou ve šlépějích jejich babičky i otce. To znamená v duchu povinnosti či vědomí královské role,“ doplnil.

Hlavním sdělení podle něj tedy bylo, že král zmínil oba své syny. „To je pochopitelně věc, která souvisí s jeho starostí otce, jako hlavy rodiny. Dal jasně najevo, že i když nemusí třeba s mladším synem vždycky souhlasit, tak to čtu já, tak ho stále považuje za syna. Takže otcovská láska je důležitá stejně jako mateřská, která tam byla několikrát zmíněna ke královně Alžbětě II.,“ doplnil Forejt s tím, že svět má po dlouhých pětadvaceti letech opět prince a princeznu z Walesu.

Diana zemřela před 25 lety. Formálně podle slov Forejta do čtvrtka byla princeznou z Walesu nynější králova choť Camilla. „Z důvodu piety, při vzpomínce na princeznu Dianu ten titul neužívala,“ doplnil Forejt a současně dodal, že titul princezny z Walesu bude užívat Její královská Výsost vévodkyně z Cornwallu a Cambridge.