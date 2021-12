Byla jste majákem stability, vyznal se Zeman Merkelové a pozval ji do Prahy

Prezident Miloš Zeman poslal v úterý otevřený dopis bývalé kancléřce Angele Merkelové, zve ji na osobní návštěvu do Prahy. V dopise mimo jiné skládá Merkelové poklonu za skvěle odvedenou práci na postu kancléřky a za to, že představovala více než šestnáct let maják stability.