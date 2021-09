Zlatá Merkelová. I přes výhrady na ni budou Češi vzpomínat, říká velvyslanec

Kancléřka Angela Merkelová byla v Česku vnímána dvojí optikou. Na jedné straně jako politička s dobrými kontakty na východ, přičemž na ČR měla pozitivní osobní vzpomínky z mládí. Na druhé straně jí řada Čechů dodnes nemůže přijít na jméno kvůli otevřené migrační politice.

Po nedělních volbách se podle Tomáše Kafky může klidně stát, že si nejen Češi, ale celý svět řekne: „Zlatá Angela Merkelová.“

„I když se během její vlády vyskytly problémy, její éru bychom mohli nazvat šestnácti roky stability. Mezi problematické okamžiky je třeba zařadit migrační politiku, ale také případ jaderné nehody ve Fukušimě, kde se projevil její určitý aktivistický přístup k řešení problémů,“ míní velvyslanec.

„Těch šestnáct stabilních let ale také svědčí o tom, že se nám během nich muselo dobře žít. Bylo to šestnáct dlouhých a dobrých let v našich osobních životech. Troufnu si tvrdit, že to zpětně povede z perspektivy střední Evropy k nostalgičtějšímu pohledu na její dobu,“ myslí si Kafka.

Řada českých ekonomů i představitelů českého byznysu hovoří o tom, že v neděli se v Německu hraje o víc než jen o nového kancléře a novou vládu. Podle nich se rozhoduje o budoucnosti ekologické politiky, jak rychle se v Evropě nastartuje éra elektromobility, kdy skončí uhlí a jak drahá bude elektrická energie. Tomáš Kafka si ale nemyslí, že by po neděli došlo k politickému zlomu.

Podle něj jsou tyto záležitosti součástí celosvětových změn v pojetí hospodářské a ekologické politiky. „Mění se celý svět a německé volby jsou pouze střípkem těchto velkých změn.“

Olaf Scholz? Nudný, ale kompetentní

Zahraniční politika a budoucí směřování Německa na poli diplomacie podle Tomáše Kafky nejsou, možná ke škodě věci, zásadními tématy volební kampaně ve Spolkové republice. Velvyslanec ale podstatné změny po volbách neočekává. „Myslím si, že Německo bude protagonistou společného evropského postupu, protože například vůči Rusku by bylo největší katastrofou, kdybychom měli v rámci Evropské unie několik odlišných přístupů.“

V Rozstřelu Tomáš Kafka charakterizoval i největšího favorita na post německého kancléře, sociálního demokrata a současného ministra financí koaliční vlády Olafa Scholze. „Olaf Scholz z SPD zachoval klid během předvolební kampaně a vsadil, řekněme, na takový ten severoněmecký rezervovaný přístup, kde je míra kompetence podporovaná určitou zdrženlivostí, někdo může říkat i určitou nudností.“



„Ale on si to svým způsobem mohl dovolit, protože se od něj (ještě před pár měsíci) neočekávalo, že by mohl volby vyhrát, tudíž nemusel nikoho přesvědčovat o svém přístupu. Ukázalo se, že Němci na něm možná paradoxně našli to, co měli rádi na Angele Merkelové, tedy určitou skromnost, střídmost, zdrženlivost a zřejmě i právě značnou míru kompetence,“ vysvětluje velvyslanec.

Výsledek voleb nechci tipovat

Podle Kafky tak zřejmě v posledních týdnech v souboji o post kancléře nerozhoduje gender či stranická příslušnost, ale mentální nastavení. „Jestliže jsem na začátku hovořil o tom, že éra Angely Merkelové byla érou určité poklidné stability, tak se ukázalo, že tu poklidnou stabilitu nabízí právě Olaf Scholz.“

Český velvyslanec v Berlíně nechce předpovídat ani tipovat, kdo nakonec volby vyhraje a kdo sestaví novou vládní koalici. „Nechci teď předvádět v tomto ohledu mentální striptýz.“



Zřejmé je podle Kafky to, že o vítězství sice svedou souboj sociální a křesťanští demokraté, ale o tom, jakou bude mít Německo vládu, nakonec paradoxně mohou rozhodnout výsledky menších stran, zejména levicových Zelených a pravicových Liberálů. Zelení přitom deklarují programovou blízkost k sociálnědemokratické SPD a Liberálové ke křesťansko demokratické CDU-CSU.

Velvyslanec předpokládá, že součástí nové vlády zřejmě nebude radikální Levice, která už se sice etablovala na německé politické scéně a nebude mít problém dostat se do parlamentu, ale vzhledem k jejímu programu s ní bude pro SPD velmi obtížné hledat shodu. Levice je totiž výrazně proruská a navíc požaduje vystoupení Německa z NATO.

Podobně minimální koaliční potenciál má také pravicově populistická Alternativa pro Německo, kterou jako potenciálního vládního partnera odmítly všechny ostatní politické strany. Pokud tedy nebudou dvě nejsilnější uskupení, tedy SPD a CDU-CSU, schopna sestavit dvoučlennou vládní koalici, může být jednání o nové vládě velmi složité a možná je téměř jakákoliv konstelace.

Levice v SPD může zamíchat kartami

Podle velvyslance navíc nebude mít situaci ve své straně jednoduchou ani předpokládaný favorit nedělního klání Olaf Scholz. „On není úplně typickým představitelem dnešní německé sociální demokracie. Ta je ve skutečnosti daleko více levicová než samotný Olaf Scholz a její poslanecký klub bude mít výrazně levicové zaměření.“

Zájmy poslanců SPD a kandidáta sociálních demokratů na kancléře tak mohou být podle Kafky zásadně protichůdné. „Olaf Scholz bude možná muset pacifikovat tohle velmi silné levicové křídlo, které není vždy ochotné svého lídra poslouchat.“