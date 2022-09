Vystrčil předal stříbrné medaile. Ocenil pěvkyni Peckovou či novinářku Rakušanovou

Mezi oceněné patří také spoluzakladatel organizace Člověk v tísni Igor Blažević, zpěvačka Ida Kelarová nebo tanečník Yemi Akinyemi Dele. Ocenění získal autor mobilní aplikace Záchranka Filip Maleňák i reprezentační tým, který na mistrovství světa ve fotbale v roce 1962 vybojoval v Chile stříbro, což je dodnes jedním z největších úspěchů českého fotbalu.

Medaile dostali také faráři Českobratrské církve evangelické Jakub Helebrant a Karel Müller, kteří na sociálních sítích vystupují pod názvem Pastoral Brohters a snaží se přiblížit mladým lidem křesťanskou víru pomocí zábavných videí, v nichž boří mýty a stereotypy o křesťanství.

Mezzosopranistka Pecková, která za ztvárnění Bizetovy Carmen v Národním divadle obdržela prestižní Cenu Thálie, byla oceněna mimo jiné za založení festivalu Zlatá Pecka na podporu mladých začínajících talentů. Mladým talentům pomáhá i tanečník Yemi, který byl v roce 2019 ministrem zahraniční jmenován velvyslancem dobré vůle.

Rakušanová po nucené emigraci v roce 1968 pracovala v Rádiu Svobodná Evropa, po návratu ve veřejnoprávních médiích. Je členkou etické komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. Blažević, který je zároveň zakladatelem festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, se věnuje projektům na podporu občanské společnosti ve východní Evropě.

Seznam 19 laureátů Stříbrné medaile předsedy Senátu pro rok 2022 Yemi Akinyemi Dele za odvahu překračovat každodennost a hledat výjimečnost. Igor Blažević za odvahu chránit člověka a prosazovat lidskost. Ing. Milan Hluchý, Ph.D. za ochranu přirozenou a lepší cestou. Petr Hora-Horejš za úžasnou možnost toulat se proti proudu času. Ida Kelarová za péči o talenty a lidskou identitu. prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. za dar jazyka, díky kterému může být každý slyšen. Ing. Filip Maleňák za možnost zachránit jediným kliknutím. Mgr. Jakub Helebrant a Mgr. Karel Müller (Pastoral Brothers) za originální přístup k tradičnímu. Dagmar Pecková za silný hlas a podporu talentů. Lída Rakušanová za nekompromisní obhajobu svobody. Petra Třešňáková a Petr Třešňák za sílu pomáhat a burcovat. Josef Jelínek, Jan Lála, Ing. Václav Mašek, Adolf Scherer, Mgr. Jozef Štibrányi za úspěch, který nikdo nečekal. prof. RNDr. Jan Žďárek, DrSc. za ochranu hmyzí říše a její přiblížení lidem.

Spisovatel Hora-Hořejš je znám především jako patnácti dílů knižního cyklu Toulky českou minulostí o české historii od doby kamenné do vzniku Československa.

K oceněným patřili rovněž entomologové Jan Žďárek a Milan Hluchý, jenž je zároveň předsedou spolku Ekovín, který sdružuje ekologická vinařství. Medaili dostali lingvistka a profesorka českého jazyka působící v Ústavu jazyků a komunikace neslyšících Alena Macurová, psychoterapeutka Petra Třešňáková a novinář Petr Třešňák.

Loni výběr ovlivnila pandemie, letos ruská agrese na Ukrajině

Předseda Senátu poznamenal, že předávání medailí má v posledních dvou letech určité pozadí, které výběr laureátů ovlivňuje. Loni to byla pandemie covidu a letos je to ruská agrese na Ukrajině. „Já v této chvíli si dovolím říci a poznamenat, že přestože neustále slýchám, že západní společnost tvoří individualisté, opakovaně se u nás v Česku, a já za to chci velmi poděkovat, ukazuje, že v těžkých časech umíme držet při sobě,“ prohlásil.

„Byl bych velmi rád, kdybyste to dnešní ocenění nevzali pouze jak poděkování, ale kdybyste to dnešní ocenění také vzali jako závazek, že v tom, co děláte, budete pokračovat, že budete nadále inspirací, že budete nadále těmi, kteří nadále ukazují ten směr, který život naplňuje, který přináší pomoc solidaritu a svobodu a demokracii,“ požádal Vystrčil laureáty na závěr svého projevu.

„Dnešního ocenění naší činnosti, a o tom bych vás chtěla ujistit, si velmi vážíme,“ řekla za oceněné lingvistka Macurová. „A jsme si přitom ale vědomi toho, a už to tady také bylo řečeno, že bez spolupráce s dalšími lidmi nebo bez jejich podpory by možná žádné medaile ani nebyly. Takže kus každé z těch medailí patří i jim,“ dodala. Ocenění Senátem je podle ní dílem také závazkem do budoucna, a to závazkem k odvaze čelit výzvám a střetat se s nimi.

Vystrčil od loňského svatováclavského ceremoniálu předal medaile individuálně slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové, tchajwanskému ministru zahraničí Josephu Wuovi nebo bývalému velvyslanci Ukrajiny v Praze Jevhenu Perebyjnisovi.

Ocenění se při příležitosti svatováclavského svátku předávalo poprvé v roce 2012. Tehdy mezi laureáty patřili například zakladatel Nadace Charty 77 František Janouch, filozof Erazim Kohák, vědci Blanka Říhová a Pavel Hobza, herec Lubomír Lipský a atletka Jarmila Kratochvílová.