LSD po ránu pro lepší výkon. Mikrodávkování by se mohlo uchytit v medicíně

Peter z Prahy užíval psychedelika asi měsíc a půl. Činil tak čistě ze zvědavosti – s tímto typem drog experimentoval již dříve. Řekl si proto, proč to nezkusit. Pravidelně každý den začal brát LSD. „Ze začátku bylo celkem náročné najít správnou mikrodávku. Podle literatury se u LSD pohybuje někde po deseti mikrogramy. Já začínal kolem patnácti mikrogramů, což bylo moc,“ popsal.

Vlivem drog se nemohl soustředit, byl roztěkaný. „Občas jsem zachytil mírné vlnění vizuálů, možná byla trochu změněná saturace barev. Také jsem měl více energie,“ říká.

Protože věděl, že dávkování je příliš vysoké, snížil ho o polovinu na asi sedm mikrogramů.

„V tomto dávkování všechny mnou pozorované fyziologické účinky zmizely. Co jsem zachytil, byla změna spánku. Posilnil se mi vzorec, kdy jsem se ráno probouzel. Párkrát jsem se kvůli sousedům vzbudil v pět ráno a následující týdny se i při absenci hluku mozek pořád budil v těch pět,“ popsal.

S mikrodávkováním psychedelik proto přestal. Část účinků přičítá placebo efektu. Jak ale říká, kdyby se objevily studie, které by jednoznačně potvrdily významné benefity, zkusil by to možná znovu.

Trend mezi podnikateli i matkami

Mikrodávkování psychedelik, jako jsou LSD nebo lysohlávky, je již několik let trendem mezi podnikateli a IT specialisty ze Sillicon Valley. Dávky mezi deseti a patnácti mikrogramy drogy jim údajně pomáhají se soustředěním, kreativitou a produktivitou. Pro představu, k dosažení psychedelického tripu je třeba přijmout asi desetkrát takové množství drogy.

V uplynulých letech se trend rozšířil – třeba na sociální síti Reddit, která se vyznačuje vysokou mírou anonymity, lze na příslušném fóru číst příspěvky žen, které psychedelika užívají, aby se vyrovnaly s novou rolí poté, co se staly matkami a staly se ženami v domácnosti.

Trend ještě posílil v době pandemie covidu-19. Alespoň podle mezinárodní studie, kterou v roce 2021 provedla skupina britských výzkumníků. Jeden ze čtyř lidí, kteří v posledním roce konzumovali psychedelika, je podle studie využívá k mikrodávkování.

„Dříve lidé užívali mikrodávkování psychedelik ke zlepšení výkonu a kreativity. Teď si myslím, že se lidé kloní k mikrodávkování ke zlepšení psychického zdraví,“ řekl vedoucí studie Adam Winstock Guardianu.

Psychedelika by totiž mohla pomáhat s léčbou některých psychických nemocí. Užívat je mnohdy na vlastní pěst zkouší lidé, kteří bojují s depresemi nebo úzkostmi. Ze zmíněné studie ostatně vyplývá, že z respondentů, kteří mikrodávkují psychedelika a současně na počátku brali kvůli svému psychickému zdraví léky, jich čtvrtina léky medikamenty brát přestala, další čtvrtina snížila dávku. Není ale jisté, zda roli nehraje i pouhý placebo efekt.

Kromě toho mohou pomáhat i pacientům s takzvanými cluster headache, tedy velmi intenzivními bolestmi hlavy, nebo s neurodegenerativními onemocněními.

Trestná zábava s nadějí na legalizaci

Psychedelika jsou v České republice stále zakázané látky. Trestné však není jejich užívání, ale jejich držení. „Držení drogy v malém množství je posuzováno jako přestupek,“ uvedla vrchní komisařka Národní protidrogové centrály Barbora Kudláčková. Pro představu, v roce 2020 zadržela policie v Česku 3 542 tripů LSD nebo 382 gramů lysohlávek. A jak centrála konstatuje ve své výroční zprávě, pozoruje nárůst užívání různých druhů halucinogenů.

V praxi je totiž není těžké sehnat. „Objednáno přes internet z Holandska, doručené pošťačkou do pošty,“ směje se Peter v reakci na dotaz, zda měl při shánění drog nějaké problémy.

Do budoucna je ale možné, že by se mohly dočkat částečné legalizace na léčebné užití. Vše záleží na výsledku klinických studií, které v současnosti probíhají mimo jiné i v Česku při Národním ústavu duševního zdraví. Před asi rokem třeba Státní ústav pro kontrolu léčiv povolil spuštění studie PSIKET, která zkoumá vliv psilocybinu, který je obsažen v lysohlávkách, a ketaminu na pacienty s depresí, na kterou neúčinkují běžná antidepresiva.

Kromě toho je připravována i obdobná studie u pacientů s onkologickým onemocněním, které je doprovázeno depresivně-úzkostnými příznaky a existenciálním distresem. Pokud budou výsledky slibné, pro specifické pacienty by psychedelika mohla sloužit jako běžná léčba. A eventuálně případně i pro biohacking, jako je užíval Peter a jak jsou nyní užívána v ilegalitě.

Neznámá rizika

Nyní se tak mimo klinické studie takto lidé léčí nebo z jiných důvodů provozují mikrodosing jen na vlastní pěst. A ilegálně. To má však svá úskalí. U psychedelik obecně nehrozí předávkování nebo vytvoření závislosti. Přesto panují otazníky ohledně dlouhodobého užívání nízkých dávek drogy. Ty totiž v současnosti nejsou dostatečně zmapovány.

„U vyšších, skutečně ‚psychedelických‘ dávek není dlouhodobé, v krátkých intervalech opakované užívání běžné – typický uživatel si vezme dávku jednorázově a následující týdny, měsíce nebo i roky prožitek zpracovává bez potřeby jej opakovat,“ popsal Jan Tichý z České psychedelické společnosti.

„U mikrodávkování jde sice o dávky řádově nižší, zpravidla bez akutních účinků, ovšem vzorec užívání bývá odlišný – látka se cíleně užívá pravidelně v kratších intervalech dle individuálních preferencí, resp. zvoleného protokolu. Může to být jednou, dvakrát týdně nebo třeba obden či každý den. Z toho mohou vyplývat některá specifická rizika,“ doplnil.

U dlouhodobého užívání tak panuje třeba obava, že by některá psychedelika mohla při dlouhodobém pravidelném užívání vést k poruše růstu srdečních chlopní, která pak může způsobit závažné potíže s krevním oběhem, případně i nutnost jejich transplantace.

Některá dříve používaná farmaka, která stejně jako některá psychedelika působila nejen na psychedelický receptor typu 2A, ale i na serotoninový receptor typu 2B, totiž měla při dlouhodobém užívání právě takový efekt. Není potvrzené, ale ani vyvrácené, že by užívání psychedelik mělo obdobný efekt na srdce. Podle odborníků je tak namístě obezřetnost.

V souvislosti s užíváním látek z černého trhu pak samozřejmě podle Tichého existují standardní rizika, jako je nejasná dávka aktivní látky nebo kontaminace nežádoucími příměsemi.

Třeba v Česku nedávno vznikla aplikace iTrip, která má sloužit k hodnocení psychedelické zkušenosti. Lidé – i ti, kteří psychedelika užívají „na černo“ – tak mohou anonymně sdílet svá data a tím přispívat k výzkumu.